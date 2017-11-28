"Интер" подписал новый контракт с голкипером

По данным итальянской прессы, зарплата игрока составит 3 миллиона евро в год.
Сегодня 21:41
Голкипер сборной Словении Самир Ханданович подписал новый контракт с "Интером". Об этом объявил официальный сайт итальянского клуба.
Новый контракт Хандановича рассчитан до июня 2021 года. По данным итальянской прессы, зарплата игрока составит три миллиона евро в год.
33-летний Ханданович перешел в "Интер" в 2012 году из "Удинезе". За это время он провел 195 матчей за миланцев.
Новый контракт Хандановича рассчитан до июня 2021 года. По данным итальянской прессы, зарплата игрока составит три миллиона евро в год.
33-летний Ханданович перешел в "Интер" в 2012 году из "Удинезе". За это время он провел 195 матчей за миланцев.