Чемпион мира-2006 назначен главным тренером клуба итальянской Серии А

Первый матч под его руководством команда проведет 26 ноября.
Вчера 21:21
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Массимо Оддо. Фото с сайта weltfussball.at
Новым главным тренером "Удинезе" назначен Массимо Оддо. Об этом объявил официальный сайт итальянского клуба.
Сроки заключенного контракта не разглашаются. Сегодня, 21 ноября, Оддо провел с командой первую тренировку. На посту главного тренера он сменил Луиджи Дельнери, который был уволен после 13 месяцев работы.
После 12 туров "Удинезе" с 12 очками идет на 14-м месте из 20 команд Серии А. Следующий матч фриульский клуб проведет 26 ноября, когда дома примет "Наполи".
41-летний Оддо ранее возглавлял "Пескару", в которой работал с мая 2015 по февраль 2017 года. Также он тренировал молодежные команды все той же "Пескары" и "Дженоа".
В качестве футболиста Оддо, выступавший на позиции защитника, играл за 11 клубов, среди которых - "Милан", "Наполи", "Лацио" и "Бавария". В составе сборной Италии он забил один гол в 34 матчах, участвовал на Евро-2004, а в 2006 году стал чемпионом мира.
Сроки заключенного контракта не разглашаются. Сегодня, 21 ноября, Оддо провел с командой первую тренировку. На посту главного тренера он сменил Луиджи Дельнери, который был уволен после 13 месяцев работы.
После 12 туров "Удинезе" с 12 очками идет на 14-м месте из 20 команд Серии А. Следующий матч фриульский клуб проведет 26 ноября, когда дома примет "Наполи".
41-летний Оддо ранее возглавлял "Пескару", в которой работал с мая 2015 по февраль 2017 года. Также он тренировал молодежные команды все той же "Пескары" и "Дженоа".
В качестве футболиста Оддо, выступавший на позиции защитника, играл за 11 клубов, среди которых - "Милан", "Наполи", "Лацио" и "Бавария". В составе сборной Италии он забил один гол в 34 матчах, участвовал на Евро-2004, а в 2006 году стал чемпионом мира.