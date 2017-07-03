"Милан" объявил о трансфере полузащитника сборной Аргентины

Этим летом клуб уже совершил несколько громких сделок.
Вчера 23:45
Ссылки по теме:
- "Милан" хочет купить полузащитника сборной Украины
- "Челси" выставил нападающего на трансфер после дубля в товарищеской игре
- "Барселона" объявила о переходе защитника сборной Португалии
Лукас Билья. Фото с сайта trivela.uol.com.br
Полузащитник сборной Аргентины Лукас Билья перешел в "Милан". Об этом "россонери" объявили на своем официальном сайте.
Контракт 31-летнего Бильи с "Миланом" рассчитан до июня 2020 года. По информации итальянской прессы, клуб заплатил за его трансфер 21 миллионов евро, но официальных данных пока нет.
С 2013 года Билья выступал за "Лацио", в котором носил капитанскую повязку. В 109 матчах Серии А за римлян аргентинец забил 13 голов (семь с пенальти) и отдал девять результативных передач.
До Италии Билья выступал за бельгийский "Андерлехт", а на родине - за "Индепендьенте" и "Аргентинос Хуниорс". В составе сборной Аргентины он играл на чемпионате мира-2014 и Кубках Америки-2011, 2015 и 2016, а всего в ее составе провел 52 матча и забил один гол.
Этим летом "Милан" до Бильи пополнили вратарь Антонио Доннарумма ("Астеррас", Греция), защитники Леонардо Бонуччи ("Ювентус"), Рикардо Родригес ("Вольфсбург"), Матео Мусаккьо ("Вильярреал"), Андреа Конти и Франк Кессиэ ("Аталанта"), полузащитник Хакан Чалханоглу ("Байер") и нападающий Андре Силва ("Порту").
Контракт 31-летнего Бильи с "Миланом" рассчитан до июня 2020 года. По информации итальянской прессы, клуб заплатил за его трансфер 21 миллионов евро, но официальных данных пока нет.
Lucas Biglia è ufficialmente un giocatore del Milan! https://t.co/B0z5gflE2b#welcomeBiglia pic.twitter.com/veL087273H— AC Milan (@acmilan) 16 июля 2017 г.
С 2013 года Билья выступал за "Лацио", в котором носил капитанскую повязку. В 109 матчах Серии А за римлян аргентинец забил 13 голов (семь с пенальти) и отдал девять результативных передач.
До Италии Билья выступал за бельгийский "Андерлехт", а на родине - за "Индепендьенте" и "Аргентинос Хуниорс". В составе сборной Аргентины он играл на чемпионате мира-2014 и Кубках Америки-2011, 2015 и 2016, а всего в ее составе провел 52 матча и забил один гол.
Этим летом "Милан" до Бильи пополнили вратарь Антонио Доннарумма ("Астеррас", Греция), защитники Леонардо Бонуччи ("Ювентус"), Рикардо Родригес ("Вольфсбург"), Матео Мусаккьо ("Вильярреал"), Андреа Конти и Франк Кессиэ ("Аталанта"), полузащитник Хакан Чалханоглу ("Байер") и нападающий Андре Силва ("Порту").