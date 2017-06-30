"Ювентус" не желает продавать Сандро в "Челси" или "ПСЖ" за 70 миллионов евро

Туринцы готовы платить футболисту около пяти миллионов евро за сезон, чтобы сохранить его в своем составе.
Сегодня 10:17
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Фото с сайта livesport.ru
26-летний бразильский защитник "Ювентуса" Алекс Сандро может остаться в туринской команде, несмотря на серьезный интерес со стороны "Челси" и "ПСЖ". Об этом сообщает "Чемпионат" со ссылкой на Corriere dello Sport.
"Ювентус" не горит желанием продавать левого защитника, даже если за него предложат 70 миллионов евро. Туринцы предпочтут подписать с Сандро новый контракт до 2022 года. Чемпионы Италии готовы платить футболисту около пяти миллионов евро за сезон.
Предполагается также, что если Сандро останется в "Ювентусе", это увеличит шансы на переход Данило из "Реала". Футболисты являются хорошими друзьями и несколько лет назад составляли оборонительную связку в "Порту".
"Ювентус" не горит желанием продавать левого защитника, даже если за него предложат 70 миллионов евро. Туринцы предпочтут подписать с Сандро новый контракт до 2022 года. Чемпионы Италии готовы платить футболисту около пяти миллионов евро за сезон.
Предполагается также, что если Сандро останется в "Ювентусе", это увеличит шансы на переход Данило из "Реала". Футболисты являются хорошими друзьями и несколько лет назад составляли оборонительную связку в "Порту".