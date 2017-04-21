Форвард "Лацио" оформил самый быстрый хет-трик в чемпионате Италии в 21-м веке

Причем римляне забили пять голов в ворота "Палером" в первом тайме за 19 минут.
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Фото: Getty Images
Нападающий римского "Лацио" Бальде Кейта оформил самый быстрый хет-трик в чемпионате Италии по футболу в 21-м веке, информирует Squawka Football.
Кейта отличился в домашнем матче 33-го тура с "Палермо", затратив на три гола пять минут (21-я, 24-я и 26-я), забив один из них с пенальти.
Хет-трик Кейта стал самым быстрым в Серии А в 21-м веке. Предыдущий рекорд принадлежал форварду "Торино" Андреа Белотти, который забил три мяча за семь минут в матче 27-го тура текущего чемпионата Италии против "Палермо" (3:1).
Сама встреча, прошедшая в Риме, закончилась со счетом 6:2 в пользу хозяев. Причем "Лацио" после первого тайма вел с преимуществом в пять мячей, которые были забиты за 19 минут. Помимо Кейта в составе римлян дубль оформил Чиро Иммобиле (8-я, 10-я минуты). "Палермо" во втором тайме ответил дублем Андреа Рисполи (46-я, 52-я), а окончательный счет в компенсированное время второго тайма установил полузащитник "Лацио" Лука Крекко.
"Лацио" с 64 очками идет четвертым. "Палермо", продливший серию без побед до десяти матчей, 16 баллами занимает предпоследнюю, 19-ю строчку.
Кейта отличился в домашнем матче 33-го тура с "Палермо", затратив на три гола пять минут (21-я, 24-я и 26-я), забив один из них с пенальти.
Хет-трик Кейта стал самым быстрым в Серии А в 21-м веке. Предыдущий рекорд принадлежал форварду "Торино" Андреа Белотти, который забил три мяча за семь минут в матче 27-го тура текущего чемпионата Италии против "Палермо" (3:1).
Сама встреча, прошедшая в Риме, закончилась со счетом 6:2 в пользу хозяев. Причем "Лацио" после первого тайма вел с преимуществом в пять мячей, которые были забиты за 19 минут. Помимо Кейта в составе римлян дубль оформил Чиро Иммобиле (8-я, 10-я минуты). "Палермо" во втором тайме ответил дублем Андреа Рисполи (46-я, 52-я), а окончательный счет в компенсированное время второго тайма установил полузащитник "Лацио" Лука Крекко.
"Лацио" с 64 очками идет четвертым. "Палермо", продливший серию без побед до десяти матчей, 16 баллами занимает предпоследнюю, 19-ю строчку.