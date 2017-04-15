"Милан" отыгрался с 0:2 в дерби с "Интером"

Первый гол "россонери" забили на 83-й минуте.
15 апреля 19:04
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Фото Reuters©
Футболисты "Интера" сыграли вничью с "Миланом" в домашнем матче 32-го тура чемпионата Италии, передает корреспондент Vesti.kz.
Дерби завершилось ничьей - 2:2. При этом по ходу игры "Милан" уступал с разницей в два мяча.
В составе "Интера" на 36-й минуте отличился Антонио Кандрева, а на 44-й - капитан Мауро Икарди. Уйти от поражения "Милан" смог в самой концовке. На 83-й минуте отставание сократил Алессио Романьоли, а за несколько минут до финального свистка счет сравнял Кристиан Сапата.
С 58 очками "Милан" идет на шестом месте, а "Интер", у которого 56 баллов, занимает седьмую строчку в таблице.
Дерби завершилось ничьей - 2:2. При этом по ходу игры "Милан" уступал с разницей в два мяча.
В составе "Интера" на 36-й минуте отличился Антонио Кандрева, а на 44-й - капитан Мауро Икарди. Уйти от поражения "Милан" смог в самой концовке. На 83-й минуте отставание сократил Алессио Романьоли, а за несколько минут до финального свистка счет сравнял Кристиан Сапата.
С 58 очками "Милан" идет на шестом месте, а "Интер", у которого 56 баллов, занимает седьмую строчку в таблице.