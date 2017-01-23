Владельцы "Интера" хотят пригласить Антонио Конте на пост главного тренера

Под руководством итальянца "Челси" лидирует в английской премьер-лиге.
Сегодня 17:41
Ссылки по теме:
- "Челси" переиграл "Арсенал" в лондонском дерби
- Защитник "Интера" забил мяч в девятку ударом через себя
- Итальянский клуб отказался продавать "Арсеналу" нападающего за 65 миллионов евро
Антонио Конте. Фото с сайта skysports.com
Китайская компания Suning, владеющая итальянским "Интером", хочет пригласить Антонио Конте на пост главного тренера команды. Об этом сообщает Tuttosport.
47-летний Конте сейчас работает в "Челси", который под его руководством уверенно лидирует в чемпионате Англии.
Сообщается, что "Интер" готов предложить итальянцу контракт на четыре года с зарплатой в 15 миллионов евро. Кроме того, Конте будет предложен трансферный бюджет в размере 400 миллионов евро.
Сейчас "Интер" возглавляет Стефано Пиоли. Под руководством 51-летнего специалиста "нерадзурри" одержали девять побед, но его будущее в клубе по-прежнему под вопросом. Команду Пиоли возглавил уже по ходу сезона, сменив голландца Франка де Бура, проработавшего меньше трех месяцев.
47-летний Конте сейчас работает в "Челси", который под его руководством уверенно лидирует в чемпионате Англии.
Сообщается, что "Интер" готов предложить итальянцу контракт на четыре года с зарплатой в 15 миллионов евро. Кроме того, Конте будет предложен трансферный бюджет в размере 400 миллионов евро.
Сейчас "Интер" возглавляет Стефано Пиоли. Под руководством 51-летнего специалиста "нерадзурри" одержали девять побед, но его будущее в клубе по-прежнему под вопросом. Команду Пиоли возглавил уже по ходу сезона, сменив голландца Франка де Бура, проработавшего меньше трех месяцев.