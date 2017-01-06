Итальянский клуб отказался продавать "Арсеналу" нападающего за 65 миллионов евро

Отступные игрока составляют 100 миллионов евро.

Лондонский "Арсенал" предлагал "Торино" 65 миллионов евро за трансфер нападающего Андреа Беллоти. Об этом в интервью Football Italia сообщил спортивный директор итальянского клуба Джанлука Петрачи.

Новый контракт 23-летнего Беллоти с "Торино" рассчитан до лета 2021 года. Сумма отступных, прописанная в соглашении, составляет 100 миллионов фунтов.

"Да, мы получили предложение по Белотти, но оно не соответствует стоимости игрока. Сейчас он никуда не уйдет, мы хотим наслаждаться его игрой в нашей команде. Посмотрим, что произойдет позднее.

Мы планируем сохранить Белотти, поэтому прописали такую опцию выкупа в новом контракте. Считаю, что Андреа стоит больше, чем нам предложили за него", - цитирует Петраччи Sports.ru.

Отметим, что с 13 голами Беллоти является вторым бомбардиром чемпионата Италии. За три сезона в Серии А форвард забил 31 мяч в 90 матчах. В 2016 году Беллоти дебютировал в сборной Италии, за которую отличился три раза в шести играх.