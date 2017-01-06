"Наполи" одержал волевую победу в Серии А, не дав "Лацио" и "Милану" возможности себя догнать

Победный мяч неаполитанцы забили на пятой компенсированной минуте.
Сегодня 10:05
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Фото с сайта Footboom.com
Непростой матч в рамках 19-го тура чемпионата Италии выдали "Наполи" и "Сампдория", передает корреспондент Vesti.kz.
В победе больше нуждались неаполитанцы, но они как-то робко начали матч. Более того, на 30-й минуте оказались в роли отыгрывающейся стороны в результате автогола Эльсейда Хюсая. Лишь после перерыва удалось изменить ход встречи в Неаполе. Да и то после удаления футболиста гостей Матиаса Сильвестре, схлопотавшего две желтые карточки за шесть минут. Как итог, хозяева умело воспользовались численным перевесом. Сначала на 77-й минуте отличился Маноло Габбьядини, затем на пятой компенсированной минуте победный мяч провел Лоренцо Тонелли.
Благодаря этому выигрышу "Наполи" не догонят в таблице "Лацио" и "Милан", которые свои матчи проведут в воскресенье. На данный момент неаполитанцы идут на третьем месте, опережая их на четыре и пять очков соответственно.
В победе больше нуждались неаполитанцы, но они как-то робко начали матч. Более того, на 30-й минуте оказались в роли отыгрывающейся стороны в результате автогола Эльсейда Хюсая. Лишь после перерыва удалось изменить ход встречи в Неаполе. Да и то после удаления футболиста гостей Матиаса Сильвестре, схлопотавшего две желтые карточки за шесть минут. Как итог, хозяева умело воспользовались численным перевесом. Сначала на 77-й минуте отличился Маноло Габбьядини, затем на пятой компенсированной минуте победный мяч провел Лоренцо Тонелли.
Благодаря этому выигрышу "Наполи" не догонят в таблице "Лацио" и "Милан", которые свои матчи проведут в воскресенье. На данный момент неаполитанцы идут на третьем месте, опережая их на четыре и пять очков соответственно.