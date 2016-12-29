"Интер" заплатит 3 миллиона евро бразильскому футболисту за расторжение контракта

Игрок вернется на родину.

Бразильский полузащитник "Интера" Фелипе Мело в ближайшее время покинет команду, сообщает Yahoo Sports Brasil.

По данным издания, итальянский клуб договорился с игроком о расторжении контракта и выплатит ему за это три миллиона евро. Действующее соглашение Мело с "Интером", по информации Transfermarkt, рассчитано до 30 июня 2017 года.

Новой командой Мело может стать "Палмейрас". Бразильский клуб готов предложить хавбеку трехлетний контракт, по которому он в общей сложности заработает около двух миллионов евро.

В текущем сезоне серии А 33-летний Мело провел всего пять матчей. За "Интер" он играет с августа 2015 года. Ранее в Европе он также выступал за турецкий "Галатасарай", итальянские "Ювентус" и "Фиорентину", испанские "Альмерию", "Расинг" и "Мальорку".