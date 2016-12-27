"Челси" и "Бавария" интересуются защитником сборной Голландии

В то же время "Лацио" готов отпустить игрока за 35 миллионов евро.
Сегодня 21:22
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Стефан де Врей. Фото с сайта standard.co.uk
Защитник "Лацио" Стефан де Врей может продолжить карьеру в Германии или в Англии, сообщает Football Italia со ссылкой на ll Tempo.
В услугах 24-летнего игрока заинтересованы "Бавария" и "Челси". Ранее де Врей отказался продлевать контракт, рассчитанный до лета 2018 года.
В свою очередь "Лацио" готов отпустить своего игрока, но за сумму 35 миллионов евро. При этом и "Бавария", и "Челси" готовы удовлетворить запросы римлян.
В текущем сезоне де Врей провел 11 матчей в чемпионате Италии и забил один гол. Ранее он выступал за "Фейеноорд". В сборной Голландии на его счету 30 матчей. В 2014 году он стал бронзовым призером чемпионата мира.
В услугах 24-летнего игрока заинтересованы "Бавария" и "Челси". Ранее де Врей отказался продлевать контракт, рассчитанный до лета 2018 года.
В свою очередь "Лацио" готов отпустить своего игрока, но за сумму 35 миллионов евро. При этом и "Бавария", и "Челси" готовы удовлетворить запросы римлян.
В текущем сезоне де Врей провел 11 матчей в чемпионате Италии и забил один гол. Ранее он выступал за "Фейеноорд". В сборной Голландии на его счету 30 матчей. В 2014 году он стал бронзовым призером чемпионата мира.