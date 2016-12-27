"Милан" хочет приобрести Иско и Фабрегаса

В шорт-лист входит и Матео Ковачич.
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Сеск Фабрегас. Фото с сайта independent.co.uk
Китайский консорциум Sino Europe планирует инвестировать в "Милан" 350 миллионов евро, сообщает Corriere dello Sport.
Новые владельцы итальянского клуба пока официально не вступили в свои права. Из-за этого в зимнее трансферное окно "Милан" вряд ли будет покупать новых игроков.
Крупные сделки Sino Europe планирует на следующее лето. Приоритетными целями для "Милана" считают два полузащитника сборной Испании - Сеск Фабрегас из "Челси" и Иско из "Реала". Также не исключается покупка хорватского хавбека "Реала" Матео Ковачича.
Отметим, что из этих трех футболистов только Ковачич имеет опыт выступлений в Италии. С 2013 по 2015 год 22-летний хорват играл за "Интер".
Китайский консорциум Sino Europe приобрел 99,3 акций "Милана" в августе. Сумма сделки оценивается в 740 миллионов евро.
Новые владельцы итальянского клуба пока официально не вступили в свои права. Из-за этого в зимнее трансферное окно "Милан" вряд ли будет покупать новых игроков.
Крупные сделки Sino Europe планирует на следующее лето. Приоритетными целями для "Милана" считают два полузащитника сборной Испании - Сеск Фабрегас из "Челси" и Иско из "Реала". Также не исключается покупка хорватского хавбека "Реала" Матео Ковачича.
Отметим, что из этих трех футболистов только Ковачич имеет опыт выступлений в Италии. С 2013 по 2015 год 22-летний хорват играл за "Интер".
Китайский консорциум Sino Europe приобрел 99,3 акций "Милана" в августе. Сумма сделки оценивается в 740 миллионов евро.