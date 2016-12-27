"Милан" хочет приобрести Иско и Фабрегаса

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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Уотфорд Кристал Пэлас 1:1
Челси Борнмут 3:0
Халл Сити Манчестер Сити 0:3
Ливерпуль Сток Сити 4:1
Саутгемптон Тоттенхэм 1:4
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Тобол Атырау 3:2
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Югра Сибирь 3:2
Йокерит Динамо Р 3:0
ЦСКА Локомотив 2:3 Б
Ак Барс СКА 4:3 Б
Нефтехимик Северсталь 4:3
Йокерит Динамо Р 2:3 ОТ
Барыс Авангард 3:1
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Зауралье Торпедо УК 0:1
Рубин Сарыарка 2:1 Б
Зауралье Сарыарка 0:3
Рубин Торпедо УК 1:3
Волейбол. Первенство Казахстана по волейболу среди мужских команд высшей лиги 2016/17
ТНК «Казхром-2» Динамо-Костанай 1:3
Алтай-2 Тараз-2 0:3
Актобе Жайык 3:0
Динамо-Казыгурт Павлодар-2 3:0
Атырау-2 Мангыстау 2:3
Жетысу-Жастар Кайсар 3:2
Баскетбол. XXV-й чемпионат Казахстана среди женских команд 2016/17
Тигры Астаны Окжетпес 101:30
Окжетпес Иртыш 51:58
Теннис. Турнир серии ITF - "Хуахин (Тайланд) - 2016/7"
Евсеев Квон Сун 0:2
Попко Танума 2:0
Попко Ли 2:1
Попко Ваттанакул 2:0
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Универсал
Акжайык Универсал
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Саутгемптон Тоттенхэм 1:4
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Куньлунь Ред Стар Адмирал 17:30
Салават Юлаев Металлург Мг 20:00
СКА Локомотив 22:30
Теннис. Турнир серии ITF - "Хуахин (Тайланд) - 2016/7"
Попко Ваттанакул 2:0
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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Куньлунь Ред Стар Адмирал 17:30
Салават Юлаев Металлург Мг 20:00
СКА Локомотив 22:30
Металлург Нк Витязь 16:00
Авангард Динамо М 17:00
Ак Барс Трактор 20:00
Динамо Мн СКА 22:30
Медвешчак Куньлунь Ред Стар 23:55
Югра Торпедо НН 17:30
Автомобилист ХК Сочи 18:00
Барыс Спартак 19:30
Металлург Нк Локомотив 16:00
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Халл Сити Эвертон 02:00
Манчестер Юнайтед Миддлсбро 21:00
Ливерпуль Манчестер Сити 23:30
Уотфорд Тоттенхэм 19:30
Арсенал Кристал Пэлас 22:00
Миддлсбро Лестер Сити 18:30
Манчестер Сити Бернли 21:00
Сандерленд Ливерпуль 21:00
Эвертон Саутгемптон 21:00
Вест Хэм Юнайтед Манчестер Юнайтед 23:15
Борнмут Арсенал 01:45
Тоттенхэм Челси 02:00
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 17:50
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 17:50
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 18:00
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 21:00
Водное поло. Открытый чемпионат России по водному полу среди женщин - 2016/17
Штурм 2002 Айша-Биби 19:00
Югра Айша-Биби 16:30
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Кто стал лучшим спортсменом Казахстана в 2016 году?

"Милан" хочет приобрести Иско и Фабрегаса

В шорт-лист входит и Матео Ковачич.

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Сеск Фабрегас. Фото с сайта independent.co.uk
Сеск Фабрегас. Фото с сайта independent.co.uk
Китайский консорциум Sino Europe планирует инвестировать в "Милан" 350 миллионов евро, сообщает Corriere dello Sport

Новые владельцы итальянского клуба пока официально не вступили в свои права. Из-за этого в зимнее трансферное окно "Милан" вряд ли будет покупать новых игроков. 

Крупные сделки Sino Europe планирует на следующее лето. Приоритетными целями для "Милана" считают два полузащитника сборной Испании - Сеск Фабрегас из "Челси" и Иско из "Реала". Также не исключается покупка хорватского хавбека "Реала" Матео Ковачича

Отметим, что из этих трех футболистов только Ковачич имеет опыт выступлений в Италии. С 2013 по 2015 год 22-летний хорват играл за "Интер". 

Китайский консорциум Sino Europe приобрел 99,3 акций "Милана" в августе. Сумма сделки оценивается в 740 миллионов евро. 
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