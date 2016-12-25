Аллегри может покинуть "Ювентус" из-за конфликта с руководством клуба

Главным претендентом на его должность называют Паулу Соузу из "Фиорентины".
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Массимилиано Аллегри. Фото с сайта standart.co.uk
Главный тренер туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри может покинуть клуб в конце сезона из-за конфликта с руководством футбольного клуба, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.
По данным издания, 23 декабря после поражения от "Милана" в Суперкубке Италии Аллегри по неизвестным причинам накричал на президента клуба Андреа Аньелли и еще одного представителя руководства. Как предполагают в СМИ, это может закончиться для тренера отставкой.
Главным кандидатом на смену Аллегри считается португалец Паулу Соуза из "Фиорентины". В списке его возможных сменщиков также значатся еще один португалец Леонарду Жардим из "Монако" и итальянец Эусебио Ди Франческо из "Сассуоло".
48-летний Аллегри пришел в "Ювентус" в июле 2014 года. Он дважды привел клуб к чемпионству и дважды выиграл с ним Кубок страны. После 17 туров "Ювентус" лидирует в чемпионате Италии.
По данным издания, 23 декабря после поражения от "Милана" в Суперкубке Италии Аллегри по неизвестным причинам накричал на президента клуба Андреа Аньелли и еще одного представителя руководства. Как предполагают в СМИ, это может закончиться для тренера отставкой.
Главным кандидатом на смену Аллегри считается португалец Паулу Соуза из "Фиорентины". В списке его возможных сменщиков также значатся еще один португалец Леонарду Жардим из "Монако" и итальянец Эусебио Ди Франческо из "Сассуоло".
48-летний Аллегри пришел в "Ювентус" в июле 2014 года. Он дважды привел клуб к чемпионству и дважды выиграл с ним Кубок страны. После 17 туров "Ювентус" лидирует в чемпионате Италии.