15-летний футболист "Дженоа" дебютировал в серии А и повторил итальянский рекорд

Пеллегри мог сыграть за первую команду еще в прошлом сезоне.
Сегодня 08:28
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Фото с сайта twimg.com
15-летний нападающий "Дженоа" Пьетро Пеллегри дебютировал в серии А в матче против "Торино", сообщает sports.ru.
Таким образом юный футболист, точный возраст которого составляет 15 лет 280 дней, повторил итальянский рекорд знаменитого игрока "Ромы" Амедео Амадеи.
Амадеи также провел свой первый матч за римский клуб 2 мая 1937 года в 15-летнем возрасте.
Отметим, что Пеллегри мог сыграть за первую команду еще в прошлом сезоне. Он уже два года выступает за Примаверу и в нынешнем чемпионате забил четыре гола в девяти матчах.