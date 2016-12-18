15-летний футболист "Дженоа" дебютировал в серии А и повторил итальянский рекорд

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Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Боруссия Д Аугсбург 1:1
Бавария РБ Лейпциг 3:0
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Аталанта Эмполи 2:1
Интер Лацио 3:0
Фиорентина Наполи 3:3
Рома Кьево 3:1
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Окжетпес Кайсар 0:0
Ордабасы Кыран 1:0
Серик Дикмен спор Атырау 0:11
Тобол Кайсар 1:1
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Локомотив ХК Сочи 3:1
Динамо М Спартак 3:0
Слован Салават Юлаев 4:1
Адмирал Барыс 1:4
Сибирь Динамо Мн 1:3
Медвешчак Металлург Мг 6:3
Торпедо НН Динамо М 1:2 ОТ
Спартак Локомотив 2:1
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Челмет Торпедо УК 0:8
Южный Урал Сарыарка 3:4
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Арлан Бейбарыс 2:1
Иртыш Кулагер 0:2
Горняк Бейбарыс 2:3 ОТ
Алматы Темиртау 4:3
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Сибирские Снайперы (мол) Авто (мол) 2:1
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Зенит СПб Астана 99:72
Баскетбол. Балтийская баскетбольная лига 2016/17
Баронс Кварталс Барсы Атырау 101:94
Волейбол. Первенство Казахстана по волейболу среди мужских команд высшей лиги 2016/17
Атырау-2 Жайык 3:2
Динамо-Казыгурт КазНАУ-Алматы (фарм) 3:0
Мангыстау Динамо-Костанай 3:2
Павлодар-2 Тараз-2 2:3
ТНК «Казхром-2» Женис-Есиль СК (фарм) 2:3
Алтай-2 Кайсар 3:1
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Алтай Караганда 3:0
Иртыш-Казхром Астана 3:1
Жетысу Алматы 3:0
Астана Жетысу 1:3
Алтай Иртыш-Казхром 1:3
Караганда Алматы 0:3
Теннис. Турнир серии ITF - "Хуахин (Тайланд) - 2016/6"
Евсеев Лескюр 2:0
Думбия Евсеев 1:2
Евсеев Нам 2:0
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2016/17
Динамо Ас Астана 11:8
Бокс. Профессиональный бокс 2016
Акбербаев Крстатич
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Универсал
Акжайык Универсал
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
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Футбол. Суперубок Италии 2016
Ювентус Милан 22:30
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Фиорентина Наполи 3:3
Рома Кьево 3:1
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Адмирал Югра 15:30
Авангард Динамо Мн 19:00
Барыс Трактор 19:30
Медвешчак Салават Юлаев 23:55
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Алтай-Торпедо Кулагер 14:00
Горняк Бейбарыс 19:00
Алматы Темиртау 19:00
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Иртыш-Казхром Караганда 14:00
Жетысу Алтай 16:00
Алматы Астана 18:00
Теннис. Турнир серии ITF - "Хуахин (Тайланд) - 2016/6"
Евсеев Альтмайер 09:00
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2016/17
Динамо Ас Астана 21:00
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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Адмирал Югра 15:30
Авангард Динамо Мн 19:00
Барыс Трактор 19:30
Медвешчак Салават Юлаев 23:55
Куньлунь Ред Стар Амур 15:30
ХК Сочи Динамо М 20:00
Барыс Металлург Мг 17:00
Авангард Трактор 17:00
Нефтехимик СКА 20:00
Барыс Авангард 19:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Челмет Сарыарка 14:00
Южный Урал Торпедо УК 18:00
Зауралье Торпедо УК 19:30
Рубин Сарыарка 20:00
Зауралье Сарыарка 19:30
Рубин Торпедо УК 20:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Алтай-Торпедо Кулагер 14:00
Горняк Бейбарыс 19:00
Алматы Темиртау 19:00
Алтай-Торпедо Кулагер 14:00
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Халл Сити Манчестер Сити 23:15
Ливерпуль Сток Сити 23:15
Футбол. Суперубок Италии 2016
Ювентус Милан 22:30
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Тобол Окжетпес 21:00
Тобол Атырау 21:00
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Иртыш-Казхром Караганда 14:00
Жетысу Алтай 16:00
Алматы Астана 18:00
Караганда Астана 14:00
Иртыш-Казхром Жетысу 16:00
Алтай Алматы 18:00
Алматы Иртыш-Казхром 14:00
Жетысу Караганда 16:00
Астана Алтай 18:00
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2016/17
Динамо Ас Астана 21:00
Теннис. Турнир серии ITF - "Хуахин (Тайланд) - 2016/6"
Евсеев Альтмайер 09:00
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Динамо-Казань-2
Акжайык Динамо-Казань-2
Бокс. Профессиональный бокс 2016
Жанабаев Танампей
Баскетбол. XXV-й чемпионат Казахстана среди женских команд 2016/17
Иртыш Тигры Астаны 17:00
Тигры Астаны Окжетпес 17:00
Окжетпес Иртыш 17:00
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Кто станет обязательным претендентом на титул WBC Геннадия Головкина?

15-летний футболист "Дженоа" дебютировал в серии А и повторил итальянский рекорд

Пеллегри мог сыграть за первую команду еще в прошлом сезоне.

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Фото с сайта twimg.com
Фото с сайта twimg.com

15-летний нападающий "Дженоа" Пьетро Пеллегри дебютировал в серии А в матче против "Торино", сообщает sports.ru.

Таким образом юный футболист, точный возраст которого составляет 15 лет 280 дней, повторил итальянский рекорд знаменитого игрока "Ромы" Амедео Амадеи.

Амадеи также провел свой первый матч за римский клуб 2 мая 1937 года в 15-летнем возрасте.

Отметим, что Пеллегри мог сыграть за первую команду еще в прошлом сезоне. Он уже два года выступает за Примаверу и в нынешнем чемпионате забил четыре гола в девяти матчах.

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