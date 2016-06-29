Сенсация в биатлоне, Хамитов и "Барыс". ТОП-10 главных событий прошедшей недели в казахстанском спорте

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Результаты
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Футбол. Чемпионат мира 2019 среди женских команд
Уэльс Казахстан 1:0
Англия Босния и Герцеговина 4:0
Футбол. Чемпионат России 2017/18
Рубин ЦСКА М 0:1
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Вест Хэм Юнайтед Лестер Сити 1:1
Манчестер Юнайтед Брайтон 1:0
Ливерпуль Челси 1:1
Бернли Арсенал 0:1
Хаддерсфилд Таун Манчестер Сити 1:2
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Реал М Малага 3:2
Бетис Жирона 2:2
Леванте Атлетико М 0:5
Депортиво Атлетик 2:2
Вильярреал Севилья 2:3
Валенсия Барселона 1:1
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Кальяри Интер 1:3
Милан Торино 0:0
Лацио Фиорентина 1:1
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Ганновер 96 Штутгарт 1:1
Боруссия Д Шальке-04 4:4
Боруссия М Бавария 2:1
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2017/18
Эрцгебирге Ауе Бохум 1:1
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Бухоро Согдиана 1:0
Футбол. Чемпионат Израиля 2017/18
Хапоэль Хф Маккаби Т-А 2:2
Футбол. Чемпионат Молдовы 2017
Петрокуб Зимбру 4:1
Футбол. Чемпионат Болгарии 2017/18
Левски Верея 1:0
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Кайрат (U-16) Казахстан (U-16) 0:2
Енбек (U-16) Ал Казахстан (U-16) 0:9
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Куньлунь Ред Стар Локомотив 1:4
Металлург Мг Торпедо НН 1:2
Динамо Мн Авангард 3:2 Б
Ак Барс Барыс 2:0
Слован Амур 5:2
Трактор Северсталь 3:2 Б
ЦСКА Адмирал 3:1
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Номад Алтай-Торпедо 2:1 ОТ
Иртыш Алматы 0:2
Номад Алтай-Торпедо 2:0
Астана Арлан 2:8
Астана Арлан 2:13
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
Тюменский Легион (мол) Алтай (мол) УК 3:4 ОТ
Кузнецкие Медведи (мол) Реактор (мол) 3:4
Тюменский Легион (мол) Снежные Барсы (мол) 6:4
Мамонты Югры (мол) Алтай (мол) УК 5:1
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2017/18
Санкт-Петербург (мол) Астана 8:8
Санкт-Петербург (мол) Астана 9:10
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2017/18
Жетысу Актобе 3:4
Футзал. Кубок УЕФА по футзалу 2017/18
Брага/ААУМ Кайрат 1:4
Интер Мовистар Дева 2:1
Дева Брага/ААУМ 5:8
Кайрат Интер Мовистар 3:5
Баскетбол. Чемпионат Казахстана 2017/18. Женщины
Казыгурт МарС Каспий 61:73
Астана Тайгерс-2 (фарм) Каспий 65:68
Иртыш-2 (фарм) Казыгурт МарС 94:44
Баскетбол. Чемпионат мира 2017/2019
Катар Казахстан 70:82
Ирак Иран 74:66
Баскетбол. Чемпионат Казахстана 2017/18
Барсы Атырау Барсы Атырау-2 79:57
Барсы Атырау Барсы Атырау-2 74:44
Барсы Атырау-2 Барсы Атырау 52:84
Волейбол. Национальная лига Казахстана 2017/18
Алтай ТНК "Казхром" 3:1
Буревестник Есиль СК 3:1
Тараз Мангыстау 3:2
Павлодар Атырау 3:0
Тараз Есиль СК 3:0
Буревестник Мангыстау 3:0
Павлодар ТНК "Казхром" 1:3
Алтай Атырау 0:3
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2017/18
Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) 17:30
Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) (женщины) 17:30
Индивидуальная гонка, 10 км. Классический стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) (женщины) 15:45
Индивидуальная гонка. 15 км. Классический стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) 17:30
Гонка преследования. 10 км. Свободный стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) (женщины) 15:00
Гонка преследования, 15 км. Свободный стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) 17:00
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Нурсултанов Мун 1:0 ТКО
Биатлон. Кубок мира 2017/18
Эстафета. Синглмикст. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (микст) 19:15
Смешанная эстафета 2х6 + 2х7,5 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (микст) 22:10
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Футбол. Чемпионат России 2017/18
СКА-Хабаровск Локомотив М 15:00
Спартак М Зенит 22:30
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Валенсия Барселона 1:1
Футбол. Чемпионат Израиля 2017/18
Хапоэль Хф Маккаби Т-А 2:2
Футбол. Чемпионат Чехии 2017/18
Яблонец Славия П 22:30
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Кайрат (U-16) Казахстан (U-16) 16:00
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
СКА Барыс 22:30
Динамо М Авангард 22:30
Слован Куньлунь Ред Стар 23:55
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Торпедо УК Южный Урал 18:30
Сарыарка Горняк Уч 19:00
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
Тюменский Легион (мол) Снежные Барсы (мол) 0:0
Авто (мол) Омские Ястребы (мол) 19:30
Мамонты Югры (мол) Алтай (мол) УК 20:00
Футзал. Кубок УЕФА по футзалу 2017/18
Кайрат Интер Мовистар 3:5
Баскетбол. Чемпионат мира 2017/2019
Иран Катар 19:30
Казахстан Ирак 20:00
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Футбол. Чемпионат мира 2019 среди женских команд
Босния и Герцеговина Уэльс 18:30
Англия Казахстан 01:05
Футбол. Чемпионат России 2017/18
СКА-Хабаровск Локомотив М 15:00
Спартак М Зенит 22:30
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Уотфорд Манчестер Юнайтед 02:00
Манчестер Сити Саутгемптон 02:00
Арсенал Манчестер Юнайтед 23:30
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Атлетик Реал М 01:45
Леганес Вильярреал 17:00
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Наполи Ювентус 01:45
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2017/18
Бохум Унион 18:30
Футбол. Чемпионат Чехии 2017/18
Яблонец Славия П 22:30
Славия П Баник Ос 00:30
Футбол. Чемпионат Болгарии 2017/18
Верея Лудогорец 19:00
Футбол. Чемпионат Израиля 2017/18
Маккаби Т-А Ашдод 20:00
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Кайрат (U-16) Казахстан (U-16) 16:00
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
СКА Барыс 22:30
Динамо М Авангард 22:30
Слован Куньлунь Ред Стар 23:55
Лада Торпедо НН 21:00
Йокерит Сибирь 22:30
Слован Адмирал 23:55
Ак Барс Салават Юлаев 22:00
Локомотив Барыс 22:00
Металлург Мг Спартак 20:00
Динамо М Сибирь 22:30
Витязь Куньлунь Ред Стар 22:30
Салават Юлаев Динамо Мн 17:30
Йокерит СКА 21:00
Барыс Металлург Мг 17:00
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Торпедо УК Южный Урал 18:30
Сарыарка Горняк Уч 19:00
Торпедо УК Горняк Уч 18:30
Сарыарка Южный Урал 19:00
Торпедо УК Спутник НТ 18:30
Сарыарка Челмет 19:00
Торпедо УК Челмет 17:00
Сарыарка Спутник НТ 17:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Кулагер Номад 19:00
Бейбарыс Алтай-Торпедо 20:00
Алматы Темиртау 19:00
Кулагер Номад 19:00
Бейбарыс Алтай-Торпедо 20:00
Арлан Иртыш 19:00
Алматы Темиртау 19:00
Арлан Иртыш 17:00
Горняк Номад
Горняк Номад
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
Тюменский Легион (мол) Снежные Барсы (мол) 0:0
Авто (мол) Омские Ястребы (мол) 19:30
Мамонты Югры (мол) Алтай (мол) УК 20:00
Хоккей. Национальная Молодежная хоккейная лига 2017/18
Южный Урал - Металлург (мол) Мунайши (мол) Пв 18:00
Южный Урал - Металлург (мол) Мунайши (мол) Пв 18:00
Баскетбол. Чемпионат мира 2017/2019
Иран Катар 19:30
Казахстан Ирак 20:00
Баскетбол. Чемпионат Казахстана 2017/18
Тобол Синегорье
Каспий Иртыш
Алматинский Легион Капшагай
Тобол Синегорье
Каспий Иртыш
Алматинский Легион Капшагай
Синегорье Тобол
Иртыш Каспий
Капшагай Алматинский Легион
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2017/18
Кайрат Актобе
Шахтер СДЮШОР № 7
Жетысу Аят
Кайрат Актобе
Шахтер СДЮШОР № 7
Жетысу Аят
Футзал. Турнир 4-х сборных. Иран. 2017
Россия Казахстан
Иран Азербайджан
Иран Казахстан
Азербайджан Россия
Биатлон. Кубок мира 2017/18
Индивидуальная гонка. 15 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (женщины) 22:15
Индивидуальная гонка. 20 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) 22:15
Спринт. 7,5 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (женщины) 22:45
Спринт. 10 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) 19:45
Гонка преследования. 10 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (женщины) 18:15
Гонка преследования. 12,5 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) 20:15
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2017/18
Маяк Акжайык
Маяк Акжайык
СКА-Свердловск Акжайык
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Дычко Эллис
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2017/18
Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Этап 2. Лиллехаммер (Норвегия) 16:00
Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Этап 2. Лиллехаммер (Норвегия) (женщины) 16:00
Скиатлон, 7,5+7,5 км. Этап 2. Лиллехаммер (Норвегия) (женщины) 15:00
Скиатлон, 15+15 км. Этап 2. Лиллехаммер (Норвегия) 17:00
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Лучшая спортсменка Казахстана 2017 года?

Сенсация в биатлоне, Хамитов и "Барыс". ТОП-10 главных событий прошедшей недели в казахстанском спорте

Что произошло интересного за неделю - в материале Vesti.kz.

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Фото с сайта rsport.ria.ru
Фото с сайта rsport.ria.ru

Прошедшая неделя в казахстанском спорте ознаменовалась рядом событий, среди которых не только громкие победы, но и разочарования с потерями. Vesti.kz составили Топ-10 главных эпизодов семидневки. 

Черная полоса "Барыса"



Столичный хоккейный клуб продолжает терять очки в КХЛ. 25 ноября "Барыс" потерпел поражение от "Ак Барса" в Казани. Данный проигрыш стал для команды четвертым подряд. На данный момент клуб занимает четвертое место в Восточной конференции (58 очков). Перед следующей игрой с питерским СКА, которая состоится сегодня, 27 ноября, в составе "Барыса" произошли изменения. Клуб расстался с 34-летним нападающим Мартеном Сен-Пьером, который играл за команду с августа 2015 года. Его заменил 27-летний канадский нападающий Джеймс Райт из владивостокского "Адмирала" (обмен игроками). 

"Золотая рокировка"



Казахстанская шахматистка Жансая Абдумалик одержала победу на чемпионате мира по шахматам до 20 лет. В последнем туре она уверенно обыграла другую фаворитку турнира - Дженнифер Ю из США. В 11 турах Абдумалик потерпела одно поражение, а также одну партию завершила вничью. Это позволило ей в итоге стать победительницей мирового первенства. Стоит отметить, что в прошлом году лучшей на данном ЧМ стала другая казахстанка - Динара Садуакассова. Таким образом, титул остался в Казахстане.

Победоносный дебют в Нью-Йорке



Боксер из Казахстана Мейирим Нурсултанов провел очередную досрочную победу на профессиональном ринге. Бой состоялся на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке (США), а соперником казахстанца был небитый американец Эрик Мун. Для Нурсултанова - это был дебют на нью-йоркской арене. К тому же, он выступал в андеркарде поединка Сергея Ковалева (Россия) с украинцем Вячеславом Шабранским

Две медали в фигурном катании



Лидеры казахстанского фигурного катания Денис Тен и Элизабет Турсынбаева отметились завоеванными наградами на турнире Shanghai Trophy (Шанхай). Бронзовый призер Олимпиады завоевал "бронзу", пропустив вперед Александра Самарина из России ("золото") и грузина Мориса Квителашвили ("серебро"). В свою очередь Турсынбаева заняла второе место, расположившись между двумя россиянками Еленой Радионовой и Марией Сотсковой.

"Золото" в боксе



Арайлым Бегдильда стала победительницей молодежного чемпионата мира в индийском Гувахати. В финале весовой категории до 81 килограмма 17-летней Бегдильде противостояла чемпионка России Анастасия Рыбак. Уступив в первом раунде, казахстанка затем захватило преимущество на ринге и в итоге выиграла раздельным решением судей - 4:1. Отметим, что Казахстан гарантировал себе на молодежном чемпионате мира пять медалей.

Усложнение задачи



Столичный футбольный клуб "Астана" не смог улучшить свои позиции в групповом раунде Лиги Европы. В прошедшем домашнем матче (23 ноября) астанчане потерпели поражение от испанского "Вильярреала" со счетом 2:3. Теперь В группе А с 11 очками лидируют испанцы, которые обеспечили себе выход в 1/16 финала с первого места. За вторую путевку продолжают борьбу "Славия" и "Астана", у которых по восемь и семь баллов соответственно. Последняя игра текущего этапа ЛЕ пройдет 7 декабре в Праге. "Астане" для выхода в плей-офф Лиги Европы необходима только победа над "Славией". Другой исход оставит казахстанский клуб на третьем месте.

Защита титула в ММА



Казахстанец Георгий Кичигин провел успешную защиту титула чемпиона российского промоушена Fight Nights Global в полусреднем весе (77,1 килограмма). В рамках турнира Fight Nights Global 80 в Алматы Кичигин победил претендента Магомеда Нурова из России. Бой завершился в четвертом раунде, когда казахстанец со второй попытки заставил соперника сдаться после болевого приема. Для 27-летнего Кичигина эта победа стала 16-й при пяти поражениях.

Пять раундов до победы



Сразу после Кичигина одержал победу и Куат "Найман" Хамитов. Казахстанец встречался со спарринг-партнером Конора МакГрегора Питером Куилли из Ирландии. Их поединок продлился все пять раундов, по истечению которых судьи отдали победу Хамитову. 

Мимо финала



Эмоциональной получилась решающая игра футзального клуба "Кайрат" за выход в "Финал четырех".  В матче элитного раунда Кубка УЕФА против испанского "Интер-Мовистар" алматинцы уступили со счетом 3:5. При этом по ходу игры были удалены с площадки президент клуба Кайрат Оразбеков, главный тренер Какау, а также голкипер Игита. "Кайрат" по итогам раунда стал вторым, и остался за бортом финала.

Главная сенсация



Нечто фантастическое сотворили казахстанские биатлонисты. Галина Вишневская и Максим Браун выиграли бронзовую медаль на первом этапе Кубка мира в смешанной эстафете, уступив лишь дуэтам Австрии и Германии. При этом позади осталась команда французов, ведомая главной звездой мирового биатлона Мартеном Фуркадом

Данное достижении стало историческим для казахстанского биатлона - никогда прежде в эстафете на Кубке мира медалей не было.

Фото с сайтов hcbarys.kz (1), Kursiv.kz (2), Турар Казангапов© (3, 6), Navka - Ice Queen (4), КФБ (5), Fight Nights (7, 8), Kazfootball (9), БНР (10).

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