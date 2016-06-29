Сенсация в биатлоне, Хамитов и "Барыс". ТОП-10 главных событий прошедшей недели в казахстанском спорте

Что произошло интересного за неделю - в материале Vesti.kz.

Прошедшая неделя в казахстанском спорте ознаменовалась рядом событий, среди которых не только громкие победы, но и разочарования с потерями. Vesti.kz составили Топ-10 главных эпизодов семидневки.



Черная полоса "Барыса"







Столичный хоккейный клуб продолжает терять очки в КХЛ. 25 ноября "Барыс" потерпел поражение от "Ак Барса" в Казани. Данный проигрыш стал для команды четвертым подряд. На данный момент клуб занимает четвертое место в Восточной конференции (58 очков). Перед следующей игрой с питерским СКА, которая состоится сегодня, 27 ноября, в составе "Барыса" произошли изменения. Клуб расстался с 34-летним нападающим Мартеном Сен-Пьером, который играл за команду с августа 2015 года. Его заменил 27-летний канадский нападающий Джеймс Райт из владивостокского "Адмирала" (обмен игроками).



"Золотая рокировка"







Казахстанская шахматистка Жансая Абдумалик одержала победу на чемпионате мира по шахматам до 20 лет. В последнем туре она уверенно обыграла другую фаворитку турнира - Дженнифер Ю из США. В 11 турах Абдумалик потерпела одно поражение, а также одну партию завершила вничью. Это позволило ей в итоге стать победительницей мирового первенства. Стоит отметить, что в прошлом году лучшей на данном ЧМ стала другая казахстанка - Динара Садуакассова. Таким образом, титул остался в Казахстане.



Победоносный дебют в Нью-Йорке







Боксер из Казахстана Мейирим Нурсултанов провел очередную досрочную победу на профессиональном ринге. Бой состоялся на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке (США), а соперником казахстанца был небитый американец Эрик Мун. Для Нурсултанова - это был дебют на нью-йоркской арене. К тому же, он выступал в андеркарде поединка Сергея Ковалева (Россия) с украинцем Вячеславом Шабранским.



Две медали в фигурном катании







Лидеры казахстанского фигурного катания Денис Тен и Элизабет Турсынбаева отметились завоеванными наградами на турнире Shanghai Trophy (Шанхай). Бронзовый призер Олимпиады завоевал "бронзу", пропустив вперед Александра Самарина из России ("золото") и грузина Мориса Квителашвили ("серебро"). В свою очередь Турсынбаева заняла второе место, расположившись между двумя россиянками Еленой Радионовой и Марией Сотсковой.



"Золото" в боксе







Арайлым Бегдильда стала победительницей молодежного чемпионата мира в индийском Гувахати. В финале весовой категории до 81 килограмма 17-летней Бегдильде противостояла чемпионка России Анастасия Рыбак. Уступив в первом раунде, казахстанка затем захватило преимущество на ринге и в итоге выиграла раздельным решением судей - 4:1. Отметим, что Казахстан гарантировал себе на молодежном чемпионате мира пять медалей.



Усложнение задачи







Столичный футбольный клуб "Астана" не смог улучшить свои позиции в групповом раунде Лиги Европы. В прошедшем домашнем матче (23 ноября) астанчане потерпели поражение от испанского "Вильярреала" со счетом 2:3. Теперь В группе А с 11 очками лидируют испанцы, которые обеспечили себе выход в 1/16 финала с первого места. За вторую путевку продолжают борьбу "Славия" и "Астана", у которых по восемь и семь баллов соответственно. Последняя игра текущего этапа ЛЕ пройдет 7 декабре в Праге. "Астане" для выхода в плей-офф Лиги Европы необходима только победа над "Славией". Другой исход оставит казахстанский клуб на третьем месте.



Защита титула в ММА







Казахстанец Георгий Кичигин провел успешную защиту титула чемпиона российского промоушена Fight Nights Global в полусреднем весе (77,1 килограмма). В рамках турнира Fight Nights Global 80 в Алматы Кичигин победил претендента Магомеда Нурова из России. Бой завершился в четвертом раунде, когда казахстанец со второй попытки заставил соперника сдаться после болевого приема. Для 27-летнего Кичигина эта победа стала 16-й при пяти поражениях.



Пять раундов до победы







Сразу после Кичигина одержал победу и Куат "Найман" Хамитов. Казахстанец встречался со спарринг-партнером Конора МакГрегора Питером Куилли из Ирландии. Их поединок продлился все пять раундов, по истечению которых судьи отдали победу Хамитову.



Мимо финала







Эмоциональной получилась решающая игра футзального клуба "Кайрат" за выход в "Финал четырех". В матче элитного раунда Кубка УЕФА против испанского "Интер-Мовистар" алматинцы уступили со счетом 3:5. При этом по ходу игры были удалены с площадки президент клуба Кайрат Оразбеков, главный тренер Какау, а также голкипер Игита. "Кайрат" по итогам раунда стал вторым, и остался за бортом финала.



Главная сенсация







Нечто фантастическое сотворили казахстанские биатлонисты. Галина Вишневская и Максим Браун выиграли бронзовую медаль на первом этапе Кубка мира в смешанной эстафете, уступив лишь дуэтам Австрии и Германии. При этом позади осталась команда французов, ведомая главной звездой мирового биатлона Мартеном Фуркадом.



Данное достижении стало историческим для казахстанского биатлона - никогда прежде в эстафете на Кубке мира медалей не было.



Фото с сайтов hcbarys.kz (1), Kursiv.kz (2), Турар Казангапов© (3, 6), Navka - Ice Queen (4), КФБ (5), Fight Nights (7, 8), Kazfootball (9), БНР (10).