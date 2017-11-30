В Киеве расстреляли машину футболиста "Динамо"

Двое неизвестных из автомата обстреляли Porsche Panamera.
Сегодня 15:10
Фото с сайта dynamo.kiev.ua
Автомобиль полузащитника киевского "Динамо" и сборной Украины по футболу Дениса Гармаша был расстрелян в Киеве, никто не пострадал, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на ТСН.
По данным источников, автомобиль стоял на подземном паркинге на Днепровской набережной в столице Украины, пострадавших нет.
По данным правоохранителей, в 7:00 в дежурную часть Дарницкого управления полиции позвонил охранник подземного паркинга и сообщил, что двое неизвестных из автомата обстреляли Porsche Panamera футболиста сборной Украины. С места происшествия мужчины скрылись на автомобиле, передает obozrevatel.com со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.
Отмечается, что после осмотра автомобиля правоохранители изъяли гильзы и направили для проведения экспертизы. Следственным отделом управления полиции в Дарницком районе начато уголовное производство по ст. 296 (хулиганство).
Фото: kyiv.npu.gov.ua
Гармаш, уроженец Луганской области, выступает за основную команду киевского "Динамо" с 2007 года. Вместе со столичным клубом 27-летний хавбек по два раза выиграл чемпионат и Кубок Украины, а также завоевал Суперкубок страны. В активе Гармаша 30 матчей и два гола за сборную Украины.
Ранее, 3 декабря, в Киеве у супруги футболиста донецкого "Шахтера" хорватского защитника Дарио Срны угнали автомобиль.
По данным источников, автомобиль стоял на подземном паркинге на Днепровской набережной в столице Украины, пострадавших нет.
По данным правоохранителей, в 7:00 в дежурную часть Дарницкого управления полиции позвонил охранник подземного паркинга и сообщил, что двое неизвестных из автомата обстреляли Porsche Panamera футболиста сборной Украины. С места происшествия мужчины скрылись на автомобиле, передает obozrevatel.com со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.
Отмечается, что после осмотра автомобиля правоохранители изъяли гильзы и направили для проведения экспертизы. Следственным отделом управления полиции в Дарницком районе начато уголовное производство по ст. 296 (хулиганство).
Фото: kyiv.npu.gov.ua
Гармаш, уроженец Луганской области, выступает за основную команду киевского "Динамо" с 2007 года. Вместе со столичным клубом 27-летний хавбек по два раза выиграл чемпионат и Кубок Украины, а также завоевал Суперкубок страны. В активе Гармаша 30 матчей и два гола за сборную Украины.
Ранее, 3 декабря, в Киеве у супруги футболиста донецкого "Шахтера" хорватского защитника Дарио Срны угнали автомобиль.