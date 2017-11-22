Бразильский футболист Робиньо приговорен к девяти годам тюрьмы за групповое изнасилование

По версии следствия, все произошло на дискотеке в Милане.
Экс-игрок сборной Бразилии по футболу Робиньо заочно приговорен судом итальянского города Милан к девяти годам заключения за групповое изнасилование, сообщает "Р-Спорт".
По версии следствия, изнасилование албанской девушки произошло на дискотеке в Милане в январе 2013 года, когда бразильский футболист выступал за местный клуб. Помимо Робиньо, в преступлении участвовали пятеро его друзей.
Сейчас 33-летний бывший нападающий "Милана" и мадридского "Реала" находится в Бразилии, где выступает за местный "Атлетико Минейро".
Как заявила адвокат Робиньо Мариса Алия, он отрицает свою вину и предпримет юридические меры по обжалованию приговора.
"Робиньо уже защищал себя от этих обвинений и настаивает, что не участвовал в этом эпизоде. Все юридические шаги для обжалования этого решения первой инстанции уже предпринимаются", - прокомментировала адвокат.
Напомним, Робиньо провел 99 матчей за сборную Бразилии, с которой дважды выиграл Кубок конфедераций и один раз Кубок Америки. В составе "Милана" онстановился чемпионом Италии, в составе "Реала" дважды выиграл чемпионат Испании.