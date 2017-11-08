В Ницце задержали экс-владельца "Анжи" Сулеймана Керимова

По информации источников, причиной стало подозрения об уклонении от уплаты налогов.
Сегодня 11:01
Фото: eurosport
Во вторник в аэропорту Ниццы задержали члена Совета Федерации, российского бизнесмена Сулеймана Керимова. Об этом "РИА Новости" сообщили в посольстве России во Франции.
В дипведомстве не предоставили подробностей задержания сенатора и не стали делать прогнозов касательно дальнейшего развития событий. Однако стало известно, что сотрудникам генконсульства удалось добиться с ним встречи в полицейском участке.
Кроме того, представитель посольства заверил, что сотрудники ведомства поддерживают контакт с местными властями и добиваются освобождения Керимова.
Источник в Совете Федерации сообщил, что Керимова задержали ночью на вторник, 21 ноября. Также отмечается, что сенатор прибыл во Францию не по служебным, а по личным делам. Керимов не признает обвинения, и в данный момент с ним работает адвокат. В ближайшее время должен состояться суд.
Ранее Рейтер сообщило, что Керимова задержали по делу об уклонении от уплаты налогов. Как рассказали агентству в офисе прокурора, следователь намерен допросить российского сенатора "в рамках расследования налоговых злоупотреблений".
Bloomberg также сообщило со ссылкой на прокурора Жана-Мишеля Прэтра, что российский бизнесмен задержан по подозрению в отмывании денег, полученных в результате налогового мошенничества на территории Франции.
Как рассказал РИА Новости информированный источник, сам сенатор не признает выдвинутые французскими властями обвинения. По его словам, в ближайшее время состоится суд и российскому предпринимателю изберут меру пресечения. Как отметил собеседник агентства, заседание пройдет "сегодня или завтра".
Керимов, с сентября 2016 года входящий в Совет Федерации, в декабре того же года продал футбольный клуб "Анжи", владельцем которого он был с 2011 года.
В дипведомстве не предоставили подробностей задержания сенатора и не стали делать прогнозов касательно дальнейшего развития событий. Однако стало известно, что сотрудникам генконсульства удалось добиться с ним встречи в полицейском участке.
Кроме того, представитель посольства заверил, что сотрудники ведомства поддерживают контакт с местными властями и добиваются освобождения Керимова.
Источник в Совете Федерации сообщил, что Керимова задержали ночью на вторник, 21 ноября. Также отмечается, что сенатор прибыл во Францию не по служебным, а по личным делам. Керимов не признает обвинения, и в данный момент с ним работает адвокат. В ближайшее время должен состояться суд.
Ранее Рейтер сообщило, что Керимова задержали по делу об уклонении от уплаты налогов. Как рассказали агентству в офисе прокурора, следователь намерен допросить российского сенатора "в рамках расследования налоговых злоупотреблений".
Bloomberg также сообщило со ссылкой на прокурора Жана-Мишеля Прэтра, что российский бизнесмен задержан по подозрению в отмывании денег, полученных в результате налогового мошенничества на территории Франции.
Как рассказал РИА Новости информированный источник, сам сенатор не признает выдвинутые французскими властями обвинения. По его словам, в ближайшее время состоится суд и российскому предпринимателю изберут меру пресечения. Как отметил собеседник агентства, заседание пройдет "сегодня или завтра".
Керимов, с сентября 2016 года входящий в Совет Федерации, в декабре того же года продал футбольный клуб "Анжи", владельцем которого он был с 2011 года.