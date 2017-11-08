Футболист проткнул легкое и сломал ребро в матче чемпионата России

Травма была получена уже на пятой минуте.
Защитник ФК "Авангарда" Алексей Концедалов проткнул легкое и сломал ребро в матче чемпионата ФНЛ (второго по силе и значимости дивизиона России), сообщает "Р-Спорт".
Инцидент произошел во время игры с калининградской "Балтикой", которую курский клуб проиграл со счетом 0:1. Концедалов был заменен на пятой минуте из-за полученной травмы.
"Столкновение произошло с голкипером (Александром) Саутиным, (Концедалов) ломает ребро и протыкает легкое. На карете скорой помощи доставлен в больницу Калининграда, где была сделана сразу операция. Все нормально, просто не решились доставлять самолетом в Курск. Восстанавливается. По срокам может сказать только доктор", - прокомментировал спортивный директор "Авангарда" Антон Воронцов.