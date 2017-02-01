Умер сотрудник Дирекции Универсиады-2017

Погибший мужчина проработал в Дирекции меньше месяца.
1 февраля 08:31
Фото из архива tengrinews.kz
Скончался сотрудник Дирекции Универсиады-2017 33-летний Бауржан Рафиков, передает Tengrinews.kz со ссылкой на руководителя Дирекции по подготовке и проведению 28-й Всемирной зимней Универсиады Наиля Нурова.
По словам Нурова, трагедия произошла вечером 31 января на Международном комплексе лыжных трамплинов "Сункар". "Наши сотрудники после рабочего дня находились в подвале. Неожиданно одному из них стало плохо. Находившиеся рядом люди вызвали дежурившего в оперативном штабе Игр медицинского работника. Он начал оказывать ему первую помощь. Одновременно вызвали реанимобиль, он через семь минут приехал", - рассказал Нуров.
По его словам, в течение 40 минут проводились реанимационные мероприятия, которые, к сожалению, не дали результата. "На место происшествия прибыли сотрудники ДВД, прокуратуры, практически все руководство города Алматы. По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность", - сказал он.
Нуров также рассказал, что погибший мужчина проработал в Дирекции меньше месяца. "Но тем не менее мы считаем его членом нашей команды. Все расходы по организации похорон нашего сотрудника мы возьмем на себя, тем более у него остались пожилая мама, супруга и двое детей", - добавил он.
По словам Нурова, трагедия произошла вечером 31 января на Международном комплексе лыжных трамплинов "Сункар". "Наши сотрудники после рабочего дня находились в подвале. Неожиданно одному из них стало плохо. Находившиеся рядом люди вызвали дежурившего в оперативном штабе Игр медицинского работника. Он начал оказывать ему первую помощь. Одновременно вызвали реанимобиль, он через семь минут приехал", - рассказал Нуров.
По его словам, в течение 40 минут проводились реанимационные мероприятия, которые, к сожалению, не дали результата. "На место происшествия прибыли сотрудники ДВД, прокуратуры, практически все руководство города Алматы. По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность", - сказал он.
Нуров также рассказал, что погибший мужчина проработал в Дирекции меньше месяца. "Но тем не менее мы считаем его членом нашей команды. Все расходы по организации похорон нашего сотрудника мы возьмем на себя, тем более у него остались пожилая мама, супруга и двое детей", - добавил он.