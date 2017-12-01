Сборная Казахстана по хоккею проведет матчи с Украиной и Беларусью перед чемпионатом мира

Игры запланированы на декабрь в Киеве и Минске.
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Фото: Vesti.kz
Сборная Казахстана по хоккею в декабре проведет товарищеские встречи с командами Украины и Беларуси перед чемпионатом мира, сообщает официальный сайт Казахстанской федерации хоккея.
11 декабря сборная Республики Казахстан отправляется в Киев, где сыграет два матча. Игры пройдут 12 и 13 декабря на льду арены "Терминал" в Броварах в 19:00 по местному времени.
15 и 16 декабря 2017 года наша сборная проведет товарищеские матчи со сборной Белоруссии. 15 декабря игра пройдет в городе Молодечно, а 16 декабря - в Минске.
Напомним, что чемпионат мира по хоккею, в котором будет участвовать национальная сборная Казахстана, пройдет с 22 по 28 апреля 2018 года в Будапеште (Венгрия). Соперниками в первом дивизионе (группа А) станут команды Словении, Великобритании, Венгрии, Польши и Италии.
11 декабря сборная Республики Казахстан отправляется в Киев, где сыграет два матча. Игры пройдут 12 и 13 декабря на льду арены "Терминал" в Броварах в 19:00 по местному времени.
15 и 16 декабря 2017 года наша сборная проведет товарищеские матчи со сборной Белоруссии. 15 декабря игра пройдет в городе Молодечно, а 16 декабря - в Минске.
Напомним, что чемпионат мира по хоккею, в котором будет участвовать национальная сборная Казахстана, пройдет с 22 по 28 апреля 2018 года в Будапеште (Венгрия). Соперниками в первом дивизионе (группа А) станут команды Словении, Великобритании, Венгрии, Польши и Италии.