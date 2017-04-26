Сборная Австрии со счетом 11:0 разгромила Польшу и вышла в элитный дивизион чемпионата мира

Казахстану же остается надеяться на поражение сборной Кореи.
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Фото с официального сайта IIHF
Сборная Австрии разгромила Польшу в заключительном матче группы "А" первого дивизиона чемпионата мира по хоккею, передает корреспондент Vesti.kz.
Встреча завершилась со счетом 11:0. Уже к десятой минуте австрийцы трижды поразили ворота поляков, а во втором и третьем периодах забросили еще по четыре шайбы.
Таким образом, сборная Австрии набрала 12 очков и вышла на первое место в группе. Обогнать их может только Южная Корея, которая в 23:30 по астанинскому времени сыграет с Украиной.
Сборная Австрии вне зависимости от результата матча Южная Корея - Украина не упадет ниже второго места. Таким образом, австрийцы вернулись в элитный дивизион, из которого вылетели в 2015 году.
Интересно, что с 2005 по 2015 год Австрия неизменно в одном сезоне вылетала из элиты, а в следующем - возвращалась. "Лифтовая" серия прервалась в прошлом году, когда команда стала четвертой в первом дивизионе.
Шансы на попадание в элиту сохраняет сборная Казахстана. Сейчас команда идет второй. Для сохранения этой позиции необходимо поражение Южной Кореи в матче с Украиной, при этом нет разницы - в основное время или нет.
Встреча завершилась со счетом 11:0. Уже к десятой минуте австрийцы трижды поразили ворота поляков, а во втором и третьем периодах забросили еще по четыре шайбы.
Таким образом, сборная Австрии набрала 12 очков и вышла на первое место в группе. Обогнать их может только Южная Корея, которая в 23:30 по астанинскому времени сыграет с Украиной.
Сборная Австрии вне зависимости от результата матча Южная Корея - Украина не упадет ниже второго места. Таким образом, австрийцы вернулись в элитный дивизион, из которого вылетели в 2015 году.
Интересно, что с 2005 по 2015 год Австрия неизменно в одном сезоне вылетала из элиты, а в следующем - возвращалась. "Лифтовая" серия прервалась в прошлом году, когда команда стала четвертой в первом дивизионе.
Шансы на попадание в элиту сохраняет сборная Казахстана. Сейчас команда идет второй. Для сохранения этой позиции необходимо поражение Южной Кореи в матче с Украиной, при этом нет разницы - в основное время или нет.