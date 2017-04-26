Выйдет ли сборная Казахстана с Эдуардом Занковцом в "элиту" ЧМ?

В похожей ситуации хоккеисты были два раза.

Сборная Казахстана по хоккею сегодня, 28 апреля, проведет заключительный матч на чемпионате мира в первом дивизионе группы "А". Перед последним туром расклад не в пользу отечественной команды. Подробности - в материале корреспондента Vesti.kz.



На хоккейной карте в своей новейшей истории Казахстан появился в 1993 году. После передвижения по низшим дивизионам казахстанцы вышли в "вышку", но после основного турнира (1998 год) снова вылетели. С текущей системой розыгрыша состязания казахстанские хоккеисты познакомились в 2001 году и лишь с третьей попытки вышли в Высший дивизион.



Залогом успеха стали победы во всех пяти встречах. Сейчас возможностей больше, ведь путевок на повышение не одна, а две. В 2013 году казахстанцы в последний день обыграли Италию (3:0) и прошли вместе с ней в "элиту". Обе команды набрали по 12 очков. 10 баллов не позволили Венгрии вклиниться в этот тандем: ключевым стало поражение от итальянцев за день до развязки (1:2).



В похожей ситуации Казахстан и в 2017 году. Есть поражение и три победы (одна - в дополнительное время). В заключительном туре Казахстану нужно взять три очка в матче с Венгрией и ждать успеха от немотивированной Польши (7 очков) в игре с Австрией - поляки должны не проиграть в основное время. Можно, конечно, надеяться и на Украину: хозяева турнира могут "хлопнуть дверью", если, как и австрийцы, победят азиатскую команду в основное время или дополнительное.



Казахстан максимально наберет 11 очков, а его конкуренты (Австрия и Южная Корея) - по 12. Если все три соперника набирают по 11, то казахстанцы будут иметь преимущество по личным встречам перед австрийцами, а австрийцы перед корейцами, которым казахстанцы проиграли. Тогда ключевым показателем станут забитые и пропущенные шайбы в личных встречах. Казахстан имеет показатель 7:5. Такой же результат и у Южной Кореи, а у Австрии - 7:3.



Если же Австрия наберет 12 очков, а Казахстан с Кореей по 11, то наши соотечественники окажутся лишними в этой компании (они проиграли Южной Корее - 2:5).



Конкуренты решали судьбу казахстанских хоккеистов и в отборе на Олимпиаду-2014. За одну путевку тогда боролись четыре команды - Латвия, Франция, Великобритания и Казахстан. Наши соотечественники к финишу подошли с шестью очками. Латвия и Франция играли последними и сыграли с "невыгодным" для Казахстана счетом: французы победили лишь в овертайме и пропустили соперников на первое место, а с ним и на Олимпиаду в Сочи.



Таким образом, Казахстан дважды был в похожей ситуации (с одним поражением перед последним туром), и когда прохождение в следующий раунд зависело от результатов других команд, отечественным хоккеистам не удавалось решить задачу.



Напомним, сборная Казахстана по хоккею подошла с восемью очками к последнему игровому дню ЧМ-2017. Основные конкуренты за две путевки на выход с первого дивизиона группы "А" мирового первенства, команды Австрии и Южной Кореи, играют свои матчи позже казахстанцев.