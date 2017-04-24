Сборная Австрии обошла Казахстан в группе на чемпионате мира по хоккею

Причем на старте турнира подопечные Занковца обыграли именно австрийцев.
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Фото с сайта iihf.com
Сборная Австрии по хоккею обошла команду Казахстана в турнирной таблице чемпионата мира в группе "А" первого дивизиона, проходящего в Киеве, передает корреспондент Vesti.kz.
Накануне австрийцы с минимальным счетом обыграли хозяев турнира украинцев со счетом 1:0. Автором единственной шайбы на 36-й минуте игры стал Даниель Вогер.
Таким образом, после трех туров сборная Австрии с шестью очками занимает второе место в таблице, опережая Казахстан на один балл.
В двух оставшихся играх австрийцам предстоит сыграть с лидером группы - Южной Кореей (27 апреля), набравшей девять очков из девяти возможных, а также Польшей (28 апреля), имеющей в своем активе четыре очка.
Подопечные Эдуарда Занковца уже сегодня, 26 марта, встретятся с Украиной (0 очков), а завершат турнир матчем с Венгрией (3) 28-го числа.
Напомним, что казахстанские хоккеисты на старте турнира обыграли именно австрийцев (3:2), после чего впервые в истории на уровне национальных сборных потерпели поражение от южнокорейцев (2:5). 25 апреля сборная Казахстана только в овертайме сумела победить Польшу (1:0).
Накануне австрийцы с минимальным счетом обыграли хозяев турнира украинцев со счетом 1:0. Автором единственной шайбы на 36-й минуте игры стал Даниель Вогер.
Таким образом, после трех туров сборная Австрии с шестью очками занимает второе место в таблице, опережая Казахстан на один балл.
В двух оставшихся играх австрийцам предстоит сыграть с лидером группы - Южной Кореей (27 апреля), набравшей девять очков из девяти возможных, а также Польшей (28 апреля), имеющей в своем активе четыре очка.
Подопечные Эдуарда Занковца уже сегодня, 26 марта, встретятся с Украиной (0 очков), а завершат турнир матчем с Венгрией (3) 28-го числа.
Напомним, что казахстанские хоккеисты на старте турнира обыграли именно австрийцев (3:2), после чего впервые в истории на уровне национальных сборных потерпели поражение от южнокорейцев (2:5). 25 апреля сборная Казахстана только в овертайме сумела победить Польшу (1:0).