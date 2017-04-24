Сборная Австрии обошла Казахстан в группе на чемпионате мира по хоккею

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Тобол Иртыш
Кайсар Астана
Тараз Атырау
Окжетпес Актобе
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Астана Кайрат
Атырау Кайсар
Актобе Тараз
Окжетпес Шахтер
Иртыш Ордабасы
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Кыран Кайрат А
Экибастуз Байконур
Жетысу Шахтер-Булат
Каспий Кызыл-Жар СК
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Металлург Бк Бухоро 22:00
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Кайрат М (мол) Атырау (мол)
Кайсар (мол) СДЮШОР №7
Иртыш (мол) Жетысу (мол)
Ордабасы (мол) Шахтер (мол)
Рузаевка Акжайык (мол)
Тараз (мол) Тобол (мол)
Астана (мол) Актобе (мол)
Алтай УК Окжетпес (мол)
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Бохум Динамо Др 22:30
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Черногория (U-16) Азербайджан (U-16) 15:00
Казахстан (U-16) Азербайджан (U-16) 15:00
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Казахстан Украина 23:30
Польша Венгрия 20:00
Австрия Южная Корея 23:30
Венгрия Казахстан 16:30
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Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
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Групповая гонка. Этап 3. Шампери - Bulle (160.7 km) 16:45
Групповая гонка. Этап 4. Payerne - Payerne (187 km) 16:45
Групповая гонка. Этап 5. Domdidier - Leysin (163.5 km) 17:10
Групповая гонка. Общий зачет 08:00
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Групповая гонка. Финал Эшборн - Франкфурт. 218,7 км.
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Франкавилла (Италия) -2017"
Шафранек Бублик 14:00
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Аньнин (Китай) -2017"
Бурый, Молчанов Мартин, Недовесов 09:30
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Китай Новая Зеландия 11:30
США Казахстан 12:50
Япония Австралия 14:10
США Китай 11:30
Новая Зеландия Япония 12:50
Австралия Казахстан 14:10
Казахстан Новая Зеландия 11:30
Япония Китай 12:50
Австралия США 14:10
Австралия Китай 11:30
Новая Зеландия США 12:50
Казахстан Япония 14:10
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Китайский Тайбей (U-23) Узбекистан (U-23) 16:30
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Лучший гол восьмого тура КПЛ?

Сборная Австрии обошла Казахстан в группе на чемпионате мира по хоккею

Причем на старте турнира подопечные Занковца обыграли именно австрийцев.

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12 Комментариев
Фото с сайта iihf.com
Фото с сайта iihf.com
Сборная Австрии по хоккею обошла команду Казахстана в турнирной таблице чемпионата мира в группе "А" первого дивизиона, проходящего в Киеве, передает корреспондент Vesti.kz.

Накануне австрийцы с минимальным счетом обыграли хозяев турнира украинцев со счетом 1:0. Автором единственной шайбы на 36-й минуте игры стал Даниель Вогер.

Таким образом, после трех туров сборная Австрии с шестью очками занимает второе место в таблице, опережая Казахстан на один балл.

В двух оставшихся играх австрийцам предстоит сыграть с лидером группы - Южной Кореей (27 апреля), набравшей девять очков из девяти возможных, а также Польшей (28 апреля), имеющей в своем активе четыре очка.

Подопечные Эдуарда Занковца уже сегодня, 26 марта, встретятся с Украиной (0 очков), а завершат турнир матчем с Венгрией (3) 28-го числа.

Напомним, что казахстанские хоккеисты на старте турнира обыграли именно австрийцев (3:2), после чего впервые в истории на уровне национальных сборных потерпели поражение от южнокорейцев (2:5). 25 апреля сборная Казахстана только в овертайме сумела победить Польшу (1:0).
  Комментариев: 12
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Комментарии

 
 
Lobo Bobo Сегодня 08:33
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1224
В оставшихся играх Австрия и Корея разыграют первое и второе места в группе. Причем фаворитом вижу Австрию. А Казахстан может даже упустить и третье место. Слишком уж безвольно играют наши фигуристы (или фигуристы)!
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Сеиткамал Каримсаков Сегодня 08:41
Статус: Профи
Рейтинг: 438
украину выиграют, а вот от венгров разгром!
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Tamasai Сегодня 09:04
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1029
Сеиткамал Каримсаков,Не знаю,не знаю вот слова тренера сборной Украины Дмитрий Пидгурский: «В матчах с Казахстаном и Южной Кореей нужно умирать на льду»
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Сеиткамал Каримсаков Сегодня 09:06
Статус: Профи
Рейтинг: 438
Tamasai,но если они и украине продуют, то писец полный!
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B-E-A-S-T Fffff Сегодня 09:15
Статус: Юниор
Рейтинг: 91
продуют венграм украину должны обыграть
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ARYSTAN Сегодня 09:24
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2192
мешки
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prymypyl Сегодня 09:27
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1701
Не выйдем как пить дать,корейцы сдадут игру австрийцам.А кого винить кросе себя-некого.
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Tamasai Сегодня 10:10
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1029
prymypyl,Я тоже думаю,что наши не выйдут,а с другой стороны есть повод призадуматься о кандидатах в сборную,о тренере сборной.Ведь не секрет как подбирает Занковец игроков под себя и не умеет ладит с игроками,не зря же ушли ведущие игроки Барыса от него в Торпедо.Где те же Жалауов,Рымарев,Шин,где молодые Гренц,Белгибаев,Асетов и др.Панюкова только подключили,когда жаренным запахло.Так что пока в федераций сидит Корешков результата не будет.Корешковы результат давали,когда играли в хоккей сами и за это мы им блогодарны,но не каждый даже самый лучший игрок может стать хорошим руководителем.И еще,давно пора омолаживать состав сборной,и не надо говорит что у нас их нет.Есть и им надо доверят,только тогда придет успех.Чем мы хуже той же Беларусьи и Латвии которые не плохо выступаю уже несколько лет в элите и радуют своей игрой своих болельщиков.
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Fater Сегодня 09:52
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1181
Не стоит того что бы из за пяти игр весь сезон КХЛ терять на смарку, надо сделать сильным Барыс, усилить легионерами и играть целый сезон в КХЛ, а сборников отдать в ВХЛ и ЧК,пусть там играют, лучше КХЛ там интересней и для популяризаций хоккея это лучше чем эти ЧМ. Другие клубы сейчас будут сильно усилять составы свои и нашим тоже надо Барыс усилить для успешного сезона.
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Бахытжан Асылбеков Сегодня 10:11
Статус: МСМК
Рейтинг: 851
Короче разочеровали ((( Бля злости не хватает. Куда смотрит федерация хоккея Кз? Лучше собрать своих молодых игроков с Сарыарки, Торпедо, Номада, Темиртау и раскатать молодежь на будущее. Будет не так обидно. Толку нет от Эдика и Ко.
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Олеся Сададинова Сегодня 10:18
Статус: Зритель
Рейтинг: 7
надо в барыс молодежь подключать первое звено не трогать а 2.3.4 вся маладеж что есть пусть опкатываются и учаться в кхл потомучто там играют сборники рассии вот что надо делать мамину и корешкову если нет мы все время будем в низах
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A Shok Сегодня 10:52
Статус: Дублёр
Рейтинг: 121
будем болеть теперь за корейцев в матче с Австрией.... шанс есть еще... просто надо брать макс.очков в оставшихся играх.
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