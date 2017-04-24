Сборная Южной Кореи вслед за Казахстаном победила Венгрию на чемпионате мира по хоккею

Корейцы после трех матчей имеют в своем активе девять очков.
Вчера 22:43
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Фото с сайта
Сборная Южной Кореи обыграла Венгрию и одержала третью подряд победу на чемпионате мира по хоккею в первом дивизионе в Киеве, передает корреспондент Vesti.kz.
Встреча, прошедшая сегодня, 25 апреля, завершилась со счетом 3:1. По ходу матча корейцы уступали, но затем переломили ход игры.
На 24-й минуте венгры в большинстве усилиями Даниэля Когера открыли счет. Корейцы на это ответили шайбами Кисунга Кима (36-я минута), Сангхуна Шина (47) и Сангву Сина (56).
Ранее Южная Корея на ЧМ в Киеве обыграла сборные Казахстана (5:2) и Польши (4:2). С девятью очками корейцы возглавляет турнирную таблицу, опережая на четыре балла Казахстан.
Сегодня на ЧМ пройдет еще один матч, в котором Украина встретится с Австрией. Эта игра начнется в 23:30 по астанинскому времени.
На ЧМ в Киеве участвует шесть команд. Путевки в элитный дивизион получат сборные, которые займут первое и второе место. Завершится круговой турнир 28 апреля.
Встреча, прошедшая сегодня, 25 апреля, завершилась со счетом 3:1. По ходу матча корейцы уступали, но затем переломили ход игры.
На 24-й минуте венгры в большинстве усилиями Даниэля Когера открыли счет. Корейцы на это ответили шайбами Кисунга Кима (36-я минута), Сангхуна Шина (47) и Сангву Сина (56).
Ранее Южная Корея на ЧМ в Киеве обыграла сборные Казахстана (5:2) и Польши (4:2). С девятью очками корейцы возглавляет турнирную таблицу, опережая на четыре балла Казахстан.
Сегодня на ЧМ пройдет еще один матч, в котором Украина встретится с Австрией. Эта игра начнется в 23:30 по астанинскому времени.
На ЧМ в Киеве участвует шесть команд. Путевки в элитный дивизион получат сборные, которые займут первое и второе место. Завершится круговой турнир 28 апреля.