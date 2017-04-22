Никаких оправданий. Мы проиграли матч, проиграли по делу - Семенов о поражении Южной Корее

Сборная Казахстана впервые в истории проиграла южнокорейцам.
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Защитник сборной Казахстана по хоккею Максим Семенов прокомментировал сайту Шайба.kz сенсационное поражение от Южной Кореи и извинился перед болельщиками.
- Как можно прокомментировать первое в истории поражение от Южной Кореи? С чем это связано? Почему так сыграли?
- Сегодня каждый из нас должен был сыграть лучше. С чем это связано? Я думаю, с нашим недонастроем. Никаких оправданий. Мы проиграли матч. Проиграли по делу. Мы вышли неготовые.
- Не ожидали, что корейцы будут играть настолько активно?
- Я скажу больше, мы это знали, нам это показывали. Мы знали, как они сыграли свой предыдущий матч. Все это мы знали и видели. Еще раз повторюсь, сегодня каждый был обязан сыграть лучше. Если бы мы сыграли на том уровне, который от нас требуют, исход матча был бы другой. Сделаем выводы. Будем готовиться и играть дальше.
- Какая была установка на игру? На что тренер делал акцент?
- На том и делали акцент, что команда должна играть быстро, принимать быстрые решения, быстро двигать шайбу, бережно относиться к созданным моментам. Моментов было достаточно, чтобы как минимум сравнять счет.
- Может быть, что-то болельщикам скажете? Не хотите извиниться за игру?
- Каждый из нас хочет выиграть. Конечно, я извиняюсь перед болельщиками. Но настоящий болельщик должен быть с нами всегда - и при поражениях, и при победах. Такие болельщики есть. Мы их очень любим и ценим. А те болельщики, которые в случае нашего поражения начинают поливать сборную грязью, пускай продолжают этим заниматься. Такие тоже есть.
Напомним, что сборная Казахстана, проиграв команде Южной Кореи со счетом 2:5, потерпела первое поражение на чемпионате мира в Киеве. Ко всему, казахстанские хоккеисты впервые в истории проиграли Южной Корее. Видео этого матча можно посмотреть здесь.