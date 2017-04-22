"В сборной какие-то мутные лица". Недовольный фанат записал видеообращение с претензиями к Казахстанской федерации хоккея

На ЧМ в Киеве казахстанцы крупно проиграли южнокорейцам.
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Фото с сайта iihf.com
Болельщик сборной Казахстана по хоккею Антон Байер, поддерживающий команду на всех чемпионатах мира с 2008 года, записал видеообращение с претензиями в адрес руководства Казахстанской федерации хоккея (КФХ). Об этом сообщает портал Shaiba.kz.
В своем послании Байер выразил недовольство по поводу работы КФХ с болельщиками, а точнее отсутствия таковой, и по поводу "мутных людей" в составе сборной Казахстана на чемпионате мира в Киеве.
"К сожалению, наша федерация никак не работает с болельщиками. Они не смогли организовать нам билеты на решающий матч с Украиной. Из года в год мы критикуем нашу федерацию за то, что никак не проводится работа со сборной. И этот год не исключение. Опять у нас в сборной нет Кошелева, Сергеенко. В составе сборной находятся какие-то мутные лица. Чем Федерация занимается - абсолютно непонятно. Прошу президента КФХ Аскара Мамина, чтобы он все-таки предпринял радикальные меры. Потому что, если мы сейчас выйдем в элиту, шансы у нас в принципе хорошие, то нам нужно закладывать фундамент, чтобы наша сборная осталась в элите. К сожалению, по нынешнему составу что сборной, что тренерского штаба у нас возникают большие вопросы и претензии", - говорится в видеообращении.
Напомним, на проходящем в Киеве чемпионате мира в группе "А" первого дивизиона в Киеве сборная Казахстана провела два матча. В первой игре подопечные Эдуарда Занковца обыграли команду Австрии со счетом 3:2, а во второй крупно уступили Южной Корее - 2:5. Причем казахстанские хоккеисты впервые в истории проиграли южнокорейцам на уровне национальных сборных.
Следующую игру команда Занковца проведет 25 апреля против Польши, которая на старте турнира уступила Южной Корее (2:4), а накануне обыграла хозяев турнира - Украину со счетом 2:1.
В своем послании Байер выразил недовольство по поводу работы КФХ с болельщиками, а точнее отсутствия таковой, и по поводу "мутных людей" в составе сборной Казахстана на чемпионате мира в Киеве.
"К сожалению, наша федерация никак не работает с болельщиками. Они не смогли организовать нам билеты на решающий матч с Украиной. Из года в год мы критикуем нашу федерацию за то, что никак не проводится работа со сборной. И этот год не исключение. Опять у нас в сборной нет Кошелева, Сергеенко. В составе сборной находятся какие-то мутные лица. Чем Федерация занимается - абсолютно непонятно. Прошу президента КФХ Аскара Мамина, чтобы он все-таки предпринял радикальные меры. Потому что, если мы сейчас выйдем в элиту, шансы у нас в принципе хорошие, то нам нужно закладывать фундамент, чтобы наша сборная осталась в элите. К сожалению, по нынешнему составу что сборной, что тренерского штаба у нас возникают большие вопросы и претензии", - говорится в видеообращении.
Напомним, на проходящем в Киеве чемпионате мира в группе "А" первого дивизиона в Киеве сборная Казахстана провела два матча. В первой игре подопечные Эдуарда Занковца обыграли команду Австрии со счетом 3:2, а во второй крупно уступили Южной Корее - 2:5. Причем казахстанские хоккеисты впервые в истории проиграли южнокорейцам на уровне национальных сборных.
Следующую игру команда Занковца проведет 25 апреля против Польши, которая на старте турнира уступила Южной Корее (2:4), а накануне обыграла хозяев турнира - Украину со счетом 2:1.