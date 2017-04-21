Где посмотреть второй матч сборной Казахстана по хоккею на ЧМ в Киеве

Соперником подопечных Занковца выступит команда Южной Кореи.
Сегодня 19:40
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Фото с сайта iihf.com
Сегодня, 23 апреля, сборная Казахстана по хоккею проведет второй матч на чемпионате мира в группе "А" первого дивизиона, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Очередным соперником подопечных Эдуарда Занковца выступит команда Южной Кореи. Матч начнется в 20:00 по времени Астаны, а в прямом эфире его покажет телеканал KazSport.
С прогнозом букмекеров на предстоящую игру можно ознакомиться здесь.
Напомним, в стартовом матче ЧМ сборная Казахстана обыграла команду Австрии со счетом 3:2, а хоккеисты Южной Кореи были сильнее Польши - 4:2.
Очередным соперником подопечных Эдуарда Занковца выступит команда Южной Кореи. Матч начнется в 20:00 по времени Астаны, а в прямом эфире его покажет телеканал KazSport.
С прогнозом букмекеров на предстоящую игру можно ознакомиться здесь.
Напомним, в стартовом матче ЧМ сборная Казахстана обыграла команду Австрии со счетом 3:2, а хоккеисты Южной Кореи были сильнее Польши - 4:2.