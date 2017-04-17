Шайба Доуса и дубль Михайлиса принесли Казахстану победу над Италией

Подопечные Занковца провели последний товарищеский матч перед ЧМ.
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Сборная Казахстана по хоккею одержала победу в товарищеском матче над командой Италии, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча прошла в итальянском Энье и завершилась победой подопечных Эдуарда Занковца со счетом 3:1.
Хозяева открыли счет на 16-й минуте, но вели недолго. За несколько секунд до первого перерыва оправившийся после травмы, полученной в усть-каменогорском "Торпедо", Никита Михайлис вернул ничью на табло. А едва команды снова вышли на лед, форвард оформил дубль. В конце второго периода еще одну шайбу итальянцам забросил нападающий "Барыса" Найджел Доус.
После этого матча сборная Казахстана отправляется в Киев, где с с 22 по 28 апреля примет участие в группе А чемпионата мира первого дивизионе. На турнире также сыграют команды Украины, Австрии, Польши, Венгрии и Южной Кореи. В элитный дивизион выйдут две команды, которые займут первое и второе места.