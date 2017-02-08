Сборная России по хоккею впервые за 4 года выиграла Евротур

Чехия потеряла шансы превзойти россиян.
Сегодня 20:21
Фото с сайта eurosport.ru
Сборная России по хоккею впервые за четыре года выиграла Евротур, сообщает "Евроспорт".
В матче Шведских хоккейных игр сборная России одержала победу над Чехией со счетом 4:2. Шайбы на счету Сергея Шумакова, Анатолия Голышева и Максима Шалунова (дубль).
Благодаря этому, россияне обеспечили первое место в общем зачете Евротура, хотя сборным предстоит провести еще этап в Чехии. После девяти матчей Россия набрала 24 очка. Чехия, которая находится на втором месте с 12 очками, потеряла шансы превзойти россиян.
Шведские игры закончились победой России, которая набрала семь очков в трех матчах. У чехов четыре очка, у шведов - три, финны завершили турнир с нулем баллов.