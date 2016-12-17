Сборная США вырвала победу у Канады в финале молодежного ЧМ по хоккею

Третье место заняла команда России.

Сборная США по хоккею (U-20) стала победителем молодежного чемпионата мира, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В финале турнира, который прошел в Монреале, американцы обыграли сборную Канады. Хозяева несколько раз вели по ходу встречи (2:0, 3:2, 4:2, 4:3), но позволили команде США сравнять счет в основное время до 4:4, а затем гости одержали победу в серии послематчевых буллитов.

Таким образом, американцы в четвертый раз выиграли молодежный чемпионат мира по хоккею. Третье место на турнире заняла команда России, обыгравшая в матче за "бронзу" в овертайме (2:1) "молодежку" из Швеции.