Младший брат теннисистки Юлии Путинцевой перешел в казахстанский хоккейный клуб

До этого он выступал в России, США и Канаде.
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Российский нападающий Илья Путинцев подписал контракт с "Темиртау", сообщает официальный сайт "Сарыарки".
19-летний Путинцев первые шаги в хоккее делал в школах московского "Спартака" и "Крыльев Советов". С 15 лет нападающий выступал в Северной Америке. Два сезона он провел в юношеской команде "Бостона" из НХЛ, а затем играл за канадские "Галифакс Мусхэдэ" и "Монктон Уайлдкэтс" в главной юниорской лиге Квебека. На его счету четыре товарищеских матча за юношескую сборную России (до 17 лет).
Накануне Путинцев прибыл в расположение "Темиртау". В новой команде россиянин будет играть под номером 68. Его клуб занимает седьмое место из десяти команд чемпионата Казахстана и является фарм-клубом "Сарыарки", выступающей в ВХЛ.
Отметим, что Илья является младшим братом первой ракетки Казахстана - 22-летней Юлии Путинцевой, которая вчера, 18 января, вышла во второй круг Australian Open.