16-летний голкипер отразил 100 бросков по воротам в матче чемпионата Финляндии по хоккею

Однако это не спасло его команду от крупного поражения.
Сегодня 12:52
Фото: kisaeagles.kangasalankisa.fi
16-летний голкипер Юуусо Копра отразил ровно 100 бросков в матче второго молодежного дивизиона Финляндии, сообщает Eurosport.
Команда "Киса-Иглс" на глазах 40 болельщиков крупно проиграла "Эссяту" (0:5). Гости почти девятикратно перебросали хозяев (105-12), но забросили всего пять безответных шайб, а остальные 100 бросков потащил Копра.
Юуусо сделал 30 сэйвов в первом периоде, 31 – во втором, а самым тяжелым стала последняя 20-минутка – 39 сэйвов. После матча одноклубники отблагодарили вратаря овацией в раздевалке, передает Iltalehti.
Копра отражает в среднем 92,3% бросков по воротам в сезоне-2017/18, пропуская при этом 4,66 шайбы за игру.
Команда "Киса-Иглс" на глазах 40 болельщиков крупно проиграла "Эссяту" (0:5). Гости почти девятикратно перебросали хозяев (105-12), но забросили всего пять безответных шайб, а остальные 100 бросков потащил Копра.
Юуусо сделал 30 сэйвов в первом периоде, 31 – во втором, а самым тяжелым стала последняя 20-минутка – 39 сэйвов. После матча одноклубники отблагодарили вратаря овацией в раздевалке, передает Iltalehti.
Копра отражает в среднем 92,3% бросков по воротам в сезоне-2017/18, пропуская при этом 4,66 шайбы за игру.