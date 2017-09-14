В тяжелой атлетике никто за спортсменами не "охотится". Атлеты сами ищут условия для личного роста - Подобедова о натурализации

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Англия Россия 6:0
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Локомотив М Амкар 0:1
Зенит Уфа 3:0
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Челси Арсенал 0:0
Манчестер Юнайтед Эвертон 4:0
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Жирона Севилья 0:1
Лас-Пальмас Атлетик 1:0
Реал Сосьедад Реал М 1:3
Эспаньол Сельта 2:1
Валенсия Малага 5:0
Барселона Эйбар 6:1
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Дженоа Лацио 2:3
Болонья Интер 1:1
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Боруссия Д Кельн 5:0
Боруссия М Штутгарт 2:0
Шальке-04 Бавария 0:3
Футбол. Чемпионат Литвы 2017
Судува Кауно Жальгирис 21:00
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Шахтер Окжетпес 2:1
Кайсар Астана 1:4
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2017/18
Бохум Хайденхайм 1:2
Футбол. Чемпионат Чехии 2017/18
Славия П Спарта П 2:0
Футбол. Чемпионат Израиля 2017/18
Маккаби Н Маккаби Т-А 2:3
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Динамо М Автомобилист 0:1
Салават Юлаев Северсталь 0:2
Ак Барс Динамо Р 7:2
Амур Витязь 3:5
Торпедо НН Куньлунь Ред Стар 3:1
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Торпедо УК Сокол 4:1
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Номад Бейбарыс 1:2
Номад Бейбарыс 4:0
Темиртау Иртыш 1:3
Алматы Алтай-Торпедо 4:0
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
Белые Медведи (мол) Стальные Лисы (мол) 3:4
Хоккей. Национальная Молодежная хоккейная лига 2017/18
Мунайши (мол) Пв Южный Урал - Металлург (мол) 0:4
Теннис. Кубок Дэвиса - 2017. Первая группа
Попко Пелья 0:1 ТП
Теннис. Турнир WTA Токио (Япония) 2017/2
Нара Путинцева 2:1
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Измир (Турция) - 2017"
Керн Бублик 1:2
Недовесов, Попко Маргароли, Миедлер 0:2
Недовесов Башич 2:0
Стаховский Попко 2:0
Теннис. Турнир серии ITF - "Шымкент (Казахстан) - 2017/4"
Султанов Мауленов 2:0
Ибрашева Баходырова 0:2
Детковская Меренкова 1:0 ТП
Юлдашева Куламбаева 0:2
Голопутова Айзатулина 1:2
Аяп Исмаилов 2:0
Черкасова Ким 0:2
Цивадзе, Цой Нарбеков, Жукаев 2:1
Бетов, Павлюченков Пак, Ташбулатов 2:0
Колиснык, Щерба Ломакин, Мауленов 2:0
Ломакин Каримов 0:2
Уколова Дмитриченко 2:0
Хасанов Лопес-Перес 0:2
Нарбеков Бркич 0:2
Детковская, Куламбаева Ким, Шарипова 2:0
Фомин, Шофайзиев Аяп, Дулдаев 1:2
Палкина, Дражич Голопутова, Калинина 2:0
Хасанов, Сафиуллин Смирнов, Ужыловский 0:2
Пехова, Солнышкина Дмитриченко, Коваль 2:1
Теннис. Турнир серии ITF - "Санкт-Петербург (Россия) - 2017"
Лансере Айнитдинова 2:0
Теннис. Турнир серии ITF - "Хаммамет (Тунис) - 2017/8"
Иванов, Катич Бакс, Дассен 0:2
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2017/18
Динамо Ас Астана 10:7
Волейбол. Чемпионат мира по волейболу 2016/18. Женщины
Китай Фиджи 3:0
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Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Барселона Эйбар 6:1
Атлетик Атлетико М 23:55
Реал М Бетис 02:00
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Болонья Интер 1:1
Беневенто Рома 22:00
Ювентус Фиорентина 00:45
Лацио Наполи 00:45
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Шальке-04 Бавария 0:3
Кельн Айнтрахт Фр 22:30
Гамбург Боруссия Д 00:30
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Акжайык Атырау 18:00
Кайрат Ордабасы 20:00
Актобе Тобол 20:00
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Шахтер-Булат Жетысу 0:0
Каспий Экибастуз 16:30
Махтаарал Кайрат А 17:00
Кыран Кызыл-Жар СК 17:00
Футбол. Чемпионат Литвы 2017
Стумбрас Судува 21:00
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Трактор ХК Сочи 20:00
Слован Ак Барс 23:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Горняк Арлан 19:00
Темиртау Иртыш 19:00
Алматы Алтай-Торпедо 19:00
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
Сибирские Снайперы (мол) Кузнецкие Медведи (мол) 17:30
Хоккей. Национальная Молодежная хоккейная лига 2017/18
Мунайши (мол) Пв Южный Урал - Металлург (мол) 18:00
Футзал. Суперкубок Казахстана 2017/18
Кайрат Аят 1:0
Волейбол. Чемпионат мира по волейболу 2016/18. Женщины
Китай Фиджи 3:0
Австралия Китайский Тайбей 18:00
Велоспорт. Чемпионат мира 2017
Индивидуальная гонка. Финалы 17:05
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Измир (Турция) - 2017"
Недовесов Башич 2:0
Стаховский Попко 2:0
Янковиц Бублик 17:00
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2017/18
Динамо Ас Астана 10:7
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Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Акжайык (мол) Тобол (мол)
Шахтер (мол) Тараз (мол)
Жетысу (мол) Рузаевка
СДЮШОР №7 Ордабасы (мол)
Астана (мол) Иртыш (мол)
Атырау (мол) Кайсар (мол)
Окжетпес (мол) Актобе (мол)
Кайрат М (мол) Алтай УК
Футбол. Чемпионат России 2017/18
Динамо М ЦСКА М 19:30
Спартак М Анжи 22:00
Ростов Локомотив М 19:30
Краснодар Зенит 22:00
Анжи Рубин 22:30
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Вест Хэм Юнайтед Тоттенхэм 17:30
Саутгемптон Манчестер Юнайтед 20:00
Лестер Сити Ливерпуль 22:30
Брайтон Ньюкасл 21:00
Арсенал Вест Бромвич 01:00
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Атлетик Атлетико М 23:55
Реал М Бетис 02:00
Вильярреал Эспаньол 23:55
Леванте Реал Сосьедад 02:00
Атлетико М Севилья 17:00
Алавес Реал М 20:15
Жирона Барселона 00:45
Хетафе Вильярреал 20:15
Реал Сосьедад Валенсия 00:45
Бетис Леванте 01:00
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Беневенто Рома 22:00
Ювентус Фиорентина 00:45
Лацио Наполи 00:45
Рома Удинезе 19:00
Ювентус Торино 00:45
Сампдория Милан 16:30
Интер Дженоа 19:00
Фиорентина Аталанта 00:45
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Кельн Айнтрахт Фр 22:30
Гамбург Боруссия Д 00:30
Бавария Вольфсбург 00:30
Боруссия Д Боруссия М 22:30
Ганновер 96 Кельн 19:30
Байер Гамбург 22:00
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Акжайык Атырау 18:00
Кайрат Ордабасы 20:00
Актобе Тобол 20:00
Астана Тараз 15:00
Акжайык Шахтер
Окжетпес Атырау
Ордабасы Иртыш
Актобе Кайсар
Кайрат Тобол 20:00
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Шахтер-Булат Жетысу 0:0
Каспий Экибастуз 16:30
Махтаарал Кайрат А 17:00
Кыран Кызыл-Жар СК 17:00
Экибастуз Шахтер-Булат
Жетысу Кыран
Кызыл-Жар СК Махтаарал
Кайрат А Байконур
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Машъял Бухоро 18:00
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Манчестер Сити Шахтер Д 00:45
Наполи Фейеноорд 00:45
Боруссия Д Реал М 00:45
АПОЕЛ Тоттенхэм 00:45
Севилья Марибор 00:45
Спартак М Ливерпуль 00:45
Бешикташ РБ Лейпциг 00:45
ФК Монако Порту 00:45
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2017/18
Нюрнберг Бохум 00:30
Бохум Ингольштадт 04 17:30
Футбол. Чемпионат Литвы 2017
Стумбрас Судува 21:00
Футбол. Чемпионат Болгарии 2017/18
Пирин Верея 23:00
Футбол. Чемпионат Израиля 2017/18
Маккаби Т-А Маккаби Х 23:55
Футбол. Чемпионат Молдовы 2017
Сфынтул Георге Зимбру 19:30
Футбол. Чемпионат Чехии 2017/18
Фастав Злин Славия П 21:00
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Трактор ХК Сочи 20:00
Слован Ак Барс 23:00
Авангард СКА 19:00
Барыс Динамо Мн 19:30
Йокерит ЦСКА 21:30
Трактор Нефтехимик 20:00
Металлург Мг Салават Юлаев 20:00
Авангард Локомотив 17:00
Барыс Динамо М 17:00
Спартак Куньлунь Ред Стар 20:00
Трактор Ак Барс 17:30
Барыс СКА 19:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Торпедо УК Ермак 18:30
Сарыарка Сокол 19:00
Торпедо УК Металлург Нк 17:00
Сарыарка Ермак 17:00
Сарыарка Металлург Нк 19:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Алматы Алтай-Торпедо 19:00
Темиртау Иртыш 19:00
Горняк Арлан 19:00
Горняк Арлан 19:00
Номад Кулагер 15:00
Астана Бейбарыс 19:00
Темиртау Алтай-Торпедо
Алматы Иртыш
Номад Кулагер 13:00
Астана Бейбарыс 17:00
Темиртау Алтай-Торпедо
Алматы Иртыш
Арлан Номад
Астана Кулагер
Арлан Номад
Астана Кулагер
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
Сибирские Снайперы (мол) Кузнецкие Медведи (мол) 17:30
Снежные Барсы (мол) Омские Ястребы (мол) 17:00
Алтай (мол) УК Белые Медведи (мол) 18:30
Снежные Барсы (мол) Омские Ястребы (мол) 19:00
Хоккей. Национальная Молодежная хоккейная лига 2017/18
Мунайши (мол) Пв Южный Урал - Металлург (мол) 18:00
Футзал. Суперкубок Казахстана 2017/18
Кайрат Аят 1:0
Футзал. Международные товарищеские матчи 2017/18
Азербайджан Казахстан
Азербайджан Казахстан
Велоспорт. Чемпионат мира 2017
Индивидуальная гонка. Финалы 17:05
Групповая гонка. Финалы 14:05
Волейбол. Чемпионат мира по волейболу 2016/18. Женщины
Австралия Китайский Тайбей 18:00
Фиджи Австралия 15:00
Казахстан Китай 18:00
Китайский Тайбей Фиджи 15:00
Австралия Казахстан 18:00
Китай Австралия 15:00
Казахстан Китайский Тайбей 18:00
Китайский Тайбей Китай 15:00
Фиджи Казахстан 18:00
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Измир (Турция) - 2017"
Янковиц Бублик 17:00
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2017/18
Астана ВМФ 16:20
Санкт-Петербург (мол) Астана 17:40
Синтез-Академия (фарм) Астана 16:20
Динамо ЦСП Крылатское (фарм) Астана 15:40
Баскетбол. 26-й Кубок Чемпионов Азии среди клубных мужских команд 2017
Сарейет Рамалла Моно Вампир 14:45
Астана Чокс-То-Гоу 19:45
Петрохим Астана 12:30
Чокс-То-Гоу Сарейет Рамалла 14:45
Моно Вампир Чокс-То-Гоу 12:30
Сарейет Рамалла Петрохим 19:45
Астана Сарейет Рамалла 12:30
Петрохим Моно Вампир 17:30
Моно Вампир Астана 14:45
Чокс-То-Гоу Петрохим 19:45
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Балоев Каннингем
Харсан Дадли
Муздиман Макси
Гандбол. Женская Лига Чемпионов Азии 2017
Иле АГМК 15:00
Алматы Ларестан 17:00
Узбечка СК Индия 20:00
Алматы Иле 15:00
Ларестан Узбечка 17:00
АГМК СК Индия 19:00
СК Индия Алматы 15:00
Иле Ларестан 17:00
Узбечка АГМК 19:00
Ларестан СК Индия 15:00
Иле Узбечка 17:00
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Головкин - Альварес II. На какой арене должен состояться реванш?

В тяжелой атлетике никто за спортсменами не "охотится". Атлеты сами ищут условия для личного роста - Подобедова о натурализации

В свое время она была вынуждена сменить Федерацию и гражданство.

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1 Комментариев
Светлана Подобедова. Фото instagram.com/svetlanapodobedova/
Светлана Подобедова. Фото instagram.com/svetlanapodobedova/

Известная казахстанская тяжелоатлетка Светлана Подобедова прокомментировала ситуацию с натурализацией спортсменов в Казахстане. В беседе с Vesti.kz она отметила, что каждый должен заниматься своим делом, а любая сторонняя критика должна подкрепляться фактами.

- Светлана, сейчас активно обсуждается вопрос касательно натурализации спортсменов в Казахстане. Вы сами прошли через это. Хотелось бы услышать ваше мнение.

- Во-первых, хочу сказать, что болезненным это процесс является лишь в постсоветских странах. Большинство государств не видят в этом ничего предосудительного, и я с ними согласна. Когда к нам приезжает талантливый врач, который один из немногих может делать сложнейшую операцию на сердце, к примеру, то, я думаю, никто не будет против того, что он примет казахстанское гражданство, будет работать в Казахстане и приносить пользу обществу.
В тяжелой атлетике никто за спортсменами не бегает, не "охотится". Атлеты сами решают, если их не устраивает что-то в родной федерации - они ищут те условия, которые позволят им прогрессировать, расти. В моем случае, я выбрала Казахстан.

- Что касается лично вас, какая страна является вашей Родиной?

- На этот вопрос я отвечу однозначно, это Казахстан. Да, я родилась в России, оттуда мои предки, но я осознано выбрала Казахстан. Свое будущее и будущее своего ребенка я связываю только с нашей страной. На это есть множество причин. Помимо того, что Казахстан сегодня это развитое государство, так еще здесь живут просто удивительные люди - открытые, добрые, настоящие! Пусть на сегодняшний день я и отошла от большого спорта, полностью растворилась в таком замечательном периоде, как материнство, но у меня уже есть четкие планы, чем я планирую заняться после декрета.

С первых дней моего пребывания в Казахстане, меня приняли как свою - поддерживали, помогали. Отдельное спасибо за это Федерации тяжелой атлетики, которая даже в такое непростое время, как 2016 год и вся эта история с допингом, не только не бросила меня в трудной ситуации, но и добилась сохранения всех неолимпийских наград. 

Хочу отметить, что благодаря квалифицированной помощи Федерации Майя, Зульфия и я сохранили все свои титулы чемпионов мира, континента и другие награды. Эти награды принадлежат Казахстану.

В последнее время в связи со слухами о натурализации российских спортсменов в СМИ подвергается критике работа тренерского штаба Федерации...

- Да, не без этого, но мне сложно назвать это критикой, так как критика должна иметь под собой почву, а не просто домыслы и рассуждения. Скажу по своему опыту, атлет сам решает свое будущее, ему нужно только доказать способность конкурировать. Никто за ними не бегает и, тем более, не преследует цель вытеснить своих же штангистов. Это просто глупо. Я считаю, что каждый должен заниматься своим делом. Тренеру следует готовить спортсменов, спортсменам - тренироваться и выступать.

- Каким вы видите будущее тяжелой атлетики в Казахстане?

- Тяжелая атлетика в нашей Республике, несомненно, является спортом номер один. Ярчайшее тому доказательство это выступление нашей команды в Рио, где мы, можно сказать вторым составом, завоевали шесть медалей из 16-ти. В этом году радует наша молодежь - на юношеском чемпионате мира в Бангкоке наша сборная стала третьей. Отлично выступила наша команда и на чемпионате Азии среди юношей и юниоров в Катманду, и на Универсиаде 2017.

Я, как человек, погруженный в реалии большого спорта и  не понаслышке знающий о всех процессах, которые происходят в тяжелой атлетике Казахстана, могу с уверенностью сказать, что все сегодняшние результаты нашей сборной тесно связаны с личным вовлечением в дела руководителей НОК и ФТА. Вы только посмотрите, какие изменения произошли за последние четыре года - усиленное развитие спорта в регионах, активное участие нашего менеджмента в мировом спорте - все это работает и уже сейчас начало приносить свои плоды. Поэтому, я уверенна, что у нашего спорта светлое будущее!

Напомним, в свое время из-за нездоровой обстановки, сложившейся в российской команде, Подобедова была вынуждена покинуть ее, а затем и сменить гражданство на казахстанское. Не так давно спортсменка стала мамой - она родила сына, которого назвала Русланом.

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