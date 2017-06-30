Когда я выступал за сборную другой страны, такого отношения к спортсменам не было - Нижат Рахимов

Олимпийский чемпион проходит подготовку к чемпионату мира по тяжелой атлетике.

Олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Нижат Рахимов примет участие в чемпионате мира, который состоится в этом году в США. Сейчас именитый спортсмен проходит сбор в Текели. В беседе с корреспондентом Vesti.kz Рахимов рассказал о главных планах на сезон, а также о жизни после ОИ.



- Нижат, в каком ритме сейчас проходит сезон? Определились с приоритетами?



- Дышу текелинским воздухом (смеется). У нас сейчас проходят сборы в Текели, впереди Универсиада, но к ней я не успею подойти в хорошей форме, поэтому вместе с тренерским штабом решили, что я пропущу эти соревнования. Буду готовиться к чемпионату мира, который стартует в ноябре в США. Надеюсь, что покажу достойные результаты.



- У олимпийского чемпиона априори должны стоять самые высокие цели.



- Я всегда говорю, что там, где стал чемпионом, там и нужно оставить свои заслуги и медали. Впереди новые вершины, которые я хочу покорить. То, что было в Рио, осталось в Рио.







- После Олимпиады Ваша жизнь как-то изменилась?



- Первый месяц, конечно, был очень насыщенным: поздравления, подарки, чествования… Однако через месяц все встает на свои места.



- В конце июня вместе с Жазирой Жаппаркуль Вы приняли участие в ежегодной Конференции Федерации тяжелой атлетики. Что можете отметить?



- Да, я был рад оказаться в числе участников. Президент ФТА Жанат Тусупбеков собрал тренеров, спортсменов и президентов региональных федераций, чтобы обсудить дальнейшее развитие тяжелой атлетики в Казахстане. Я искренне благодарен Жанату Рашидовичу за поддержку спортсменов, не оставляет без внимания ни один вопрос. Мне есть с чем сравнивать. Когда я выступал за сборную другой страны, такого отношения к спортсменам не было. Сейчас я понимаю, что в первую очередь должна быть психологическая поддержка, а не материальная.



Хочу рассказать один случай. После взвешивания на Олимпиаде в Рио Жанат Рашидович подошел ко мне и сказал несколько ободряющих слов, поддержал меня на духовном уровне, после чего я не мог выступить иначе. Успех в спорте в первую очередь зависит от правильного настроя и мотивации.



- Что бы Вы сказали молодым спортсменам, которые решили связать свою жизнь со спортом?



- Хотелось бы призвать всех заниматься спортом, развивать свое тело и свой дух. Верьте в себя, ведь только вы знаете, на что вы способны!



Добавим, что Рахимов на Олимпиаде в Рио завоевал золотую медаль в весовой категории до 77 килограммов.