Олимпийские призеры ОИ-2016 по тяжелой атлетике Уланов и Горичева выступят на Универсиаде

Главный тренер сборной озвучил состав команды Казахстана на международный турнир.
Сегодня 19:43
Ссылки по теме:
- Федерация тяжелой атлетики Казахстана подвела итоги 2016 года и утвердила состав на главные старты в 2017 году
- Федерация тяжелой атлетики обнародовала результаты антидопинговой борьбы на республиканском уровне
Фото Изтургана Алдауева©
Главный тренер сборной Казахстана по тяжелой атлетике Юрий Мельников огласил состав команды, которая примет участие в Универсиаде-2017. В беседе с корреспондентом Vesti.kz наставник также озвучил главные направления прошедшей в Караганде конференции.
- Кратко, каковы главные итоги прошедшей в Караганде конференции?
- Закончился очередной олимпийский цикл, и для нас было важно не просто встретиться, а подвести итоги, обсудить проделанную работу над ошибками, выслушать весь тренерский штаб и обсудить дальнейшие планы. К тому же недавно произошло важное событие - нашего президента федерации избрали вице-президентом МФТА, что говорит о безграничном доверии к нему и о признании его заслуг как в Казахстане, так и за его пределами. Казахстанская школа тяжелой атлетики на хорошем счету, и это не может не радовать.
- Впереди несколько крупных стартов, в том числе и мировое первенство в США. И уже сейчас был озвучен расширенный список состава сборной. На чем основан выбор?
- В состав сборной вошли ребята с лучшими результатами на сегодняшний день. Это как молодые спортсмены, так и ребята постарше. Да, впереди у нас несколько важных стартов - Универсиада в августе, Азиатские игры в закрытом помещении в сентябре, и, пожалуй, самый главный - чемпионат мира в США. Кто отправится на этот старт, мы узнаем по итогам чемпионата Казахстана в сентябре, который пройдет в Талдыкоргане. Кто покажет достойный результат, тот и поедет.
- При этом уже сформирован предварительный список спортсменов на Универсиаду?
- Да. Среди мужчин предварительно поедут: Арли Чонтей (до 56 килограммов), Фархат Харки (до 62 килограммов), Альберт Линдер (до 69 килограммов), Айдар Казов (до 77 килограммов), Денис Уланов (до 85 килограммов), Рустем Сыбай (до 94 килограммов), Максим Лактионов ( свыше 105 килограммов). Девушки: Асель Амангельды (до 53 килограммов), Сауле Садуакасова (до 58 килограммов), Асем Садыкова (до 63 килограммов), Карина Горичева (до 69 килограммов), Айзада Муптильда (свыше 90 килограммов).
Напомним, Денис Уланов и Карина Горичева являются призерами Олимпиады-2016. В Рио оба спортсмена завоевали "бронзу".
Летняя Универсиада-2017 пройдет с 19 по 30 августа в Тайбэе.
- Кратко, каковы главные итоги прошедшей в Караганде конференции?
- Закончился очередной олимпийский цикл, и для нас было важно не просто встретиться, а подвести итоги, обсудить проделанную работу над ошибками, выслушать весь тренерский штаб и обсудить дальнейшие планы. К тому же недавно произошло важное событие - нашего президента федерации избрали вице-президентом МФТА, что говорит о безграничном доверии к нему и о признании его заслуг как в Казахстане, так и за его пределами. Казахстанская школа тяжелой атлетики на хорошем счету, и это не может не радовать.
- Впереди несколько крупных стартов, в том числе и мировое первенство в США. И уже сейчас был озвучен расширенный список состава сборной. На чем основан выбор?
- В состав сборной вошли ребята с лучшими результатами на сегодняшний день. Это как молодые спортсмены, так и ребята постарше. Да, впереди у нас несколько важных стартов - Универсиада в августе, Азиатские игры в закрытом помещении в сентябре, и, пожалуй, самый главный - чемпионат мира в США. Кто отправится на этот старт, мы узнаем по итогам чемпионата Казахстана в сентябре, который пройдет в Талдыкоргане. Кто покажет достойный результат, тот и поедет.
- При этом уже сформирован предварительный список спортсменов на Универсиаду?
- Да. Среди мужчин предварительно поедут: Арли Чонтей (до 56 килограммов), Фархат Харки (до 62 килограммов), Альберт Линдер (до 69 килограммов), Айдар Казов (до 77 килограммов), Денис Уланов (до 85 килограммов), Рустем Сыбай (до 94 килограммов), Максим Лактионов ( свыше 105 килограммов). Девушки: Асель Амангельды (до 53 килограммов), Сауле Садуакасова (до 58 килограммов), Асем Садыкова (до 63 килограммов), Карина Горичева (до 69 килограммов), Айзада Муптильда (свыше 90 килограммов).
Напомним, Денис Уланов и Карина Горичева являются призерами Олимпиады-2016. В Рио оба спортсмена завоевали "бронзу".
Летняя Универсиада-2017 пройдет с 19 по 30 августа в Тайбэе.