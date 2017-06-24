Федерация тяжелой атлетики Казахстана подвела итоги 2016 года и утвердила состав на главные старты в 2017 году

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Результаты
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Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Актобе Шахтер 0:1
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Астана (мол) Жетысу (мол) 2:8
Окжетпес (мол) Акжайык (мол) 3:1
Кайсар (мол) Рузаевка 0:5
Актобе (мол) Тараз (мол) 1:1
Атырау (мол) Шахтер (мол) 4:0
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
ТНС Нью-Сейнтс Колледж Европа 1:2
Хибернианс П ФКИ Таллин 2:0
Викингур Трепча 89 2:1
Линфилд Ла-Фиорита 1:0
Футбол. Лига Европы 2017/18
Иртыш Дунав 1:0
Кайрат Атлантас 6:0
Пюник Слован Бр 1:4
Динамо Мн Рунавик НСИ 2:1
Чихура Альтах 0:1
Шахтер Сл Судува 0:0
Зира Дифферданж 03 2:0
Фола Милсами 2:1
Широки Бриег Ордабасы 2:0
Младость Лч Интер Бк 0:3
Сент-Джонстон Тракай 1:2
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Каталония (U-17) Казахстан (U-17) 1:2
Футбол. Кубок Конфедераций 2017
Португалия Чили 0:0 п. 0:3
Германия Мексика 4:1
Волейбол. Международный турнир "Кубок Ельцина"-2017. Женщины
Болгария Турция 0:3
Сербия Казахстан 3:0
Турция Сербия 1:3
Россия Болгария 3:0
Казахстан Турция 0:3
Россия Сербия 2:3
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Алтай Янь Чай 3:0
Аль Араби Канберра Хит 3:0
Канберра Хит Алтай 0:3
Аль Араби Янь Чай 3:0
Аль Араби Алтай 0:3
Янь Чай Канберра Хит 3:2
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Мотт Бублик 0:2
Полански Недовесов 2:0
Брандс Бублик 3:2
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Милан (Италия) -2017"
Попко Эрнандес-Фернандес 0:2
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Шарипова Пряшка 1:0 ТКО
Шарипова Куценко
>>>
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Астана (мол) Жетысу (мол) 2:8
Окжетпес (мол) Акжайык (мол) 3:1
Кайсар (мол) Рузаевка 0:5
Актобе (мол) Тараз (мол) 1:1
Атырау (мол) Шахтер (мол) 4:0
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Пайде ЛМ Тулевик 0:2
Футбол. Лига Европы 2017/18
Широки Бриег Ордабасы 2:0
Младость Лч Интер Бк 0:3
Сент-Джонстон Тракай 1:2
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Коточигов Янянин 01:00
Волейбол. Международный турнир "Кубок Ельцина"-2017. Женщины
Казахстан Турция 0:3
Россия Сербия 2:3
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Аль Араби Алтай 0:3
Янь Чай Канберра Хит 3:2
>>>
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Окжетпес Атырау 18:00
Тараз Астана 19:00
Кайсар Акжайык 19:00
Шахтер Актобе 19:00
Астана Кайсар
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Шахтер-Булат Жетысу 18:00
Кызыл-Жар СК Каспий 18:00
Кайрат А Кыран 19:30
Байконур Экибастуз 19:00
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Кайрат М (мол) Тобол (мол) 16:00
Иртыш (мол) Ордабасы (мол) 17:00
СДЮШОР №7 Алтай УК 18:00
Жетысу (мол) Атырау (мол)
СДЮШОР №7 Астана (мол)
Шахтер (мол) Окжетпес (мол)
Акжайык (мол) Кайрат М (мол)
Тобол (мол) Актобе (мол)
Тараз (мол) Кайсар (мол)
Рузаевка Иртыш (мол)
Алтай УК Ордабасы (мол)
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Пайде ЛМ Тулевик 0:2
Калев Силламяэ Тулевик 22:30
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
ФКИ Таллин Хибернианс П 22:00
Санта-Колома Алашкерт 00:30
Футбол. Лига Европы 2017/18
Бальцан Видеотон 21:45
Прогрес Глазго Рейнджерс 23:45
Ордабасы Широки Бриег 21:00
Судува Шахтер Сл 21:00
Елгава Ференцварош 21:30
ХИК Коннахс Куэй ГАП 22:00
Атлантас Кайрат 22:00
Лиепая Крузейдерс 22:45
Дунав Иртыш 23:00
Дифферданж 03 Зира 23:00
Рунавик НСИ Динамо Мн 23:30
Сараево Заря Бл 23:55
Горица Ширак 00:30
Корк Сити Левадия 00:45
Валюр Вентспилс 02:00
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Сент-Джонстон Абердин 20:00
Шахтер Д Бохум 20:30
Вождовац Спартак М 21:30
Футбол. Кубок Конфедераций 2017
Португалия Мексика 18:00
Чили Германия 23:55
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Индивидуальная гонка. Этап 1. Дюссельдорф - Дюссельдорф (14 km) 19:15
Групповая гонка. Этап 2. Дюссельдорф - Льеж (203.5 km) 16:30
Групповая гонка. Этап 3. Вервье - Лонгви (212.5 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 4. Мондорф-ле-Бен - Витель (207.5 km) 16:20
Групповая гонка. Этап 5. Витель - Ля Планш де Бель Фий (160.5 km) 17:20
Групповая гонка. Этап 6. Везуль - Труа (216 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 7. Труа - Нюи-Сен-Жорж (213.5 km) 16:20
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Коточигов Янянин 01:00
Жанузак Бобокалонов
Волейбол. Мировое гран-при среди женских команд 2017. Группа 3.
Южная Корея Германия 19:40
Болгария Казахстан 23:10
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Алтай Аль Бахри 19:00
Спорт Вьетнам Аль Араби 19:00
Спорт Вьетнам Алтай 16:30
Аль Бахри Аль Араби 19:00
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Федерация тяжелой атлетики Казахстана подвела итоги 2016 года и утвердила состав на главные старты в 2017 году

Масштабная конференция состоялась в Караганде.

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Сегодня, 29 июня, в Караганде состоялась ежегодная конференция Федерации тяжелой атлетики Казахстана с участием вице-президента Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) - президента ФТА РК Жаната Тусупбекова, сообщает пресс-служба Федерации тяжелой атлетики.

В мероприятии также приняли участие тренерский штаб национальной сборной вместе с главным тренером сборной Юрием Мельниковым, олимпийский чемпион Нижат Рахимов, серебряная призерка Олимпиады в Рио Жазира Жаппаркул, руководящий состав региональных филиалов ФТА РК и другие.

В ходе конференции участники обсудили итоги 2016 года, результаты выступлений сборных команд на международных стартах, в частности на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.



"Год от года наше государство и Федерация прилагают все больше усилий для развития и популяризации спорта, благодаря чему у нас есть возможность снова и снова гордиться достижениями наших спортсменов на международных стартах. Прошедшие Олимпийские игры в Рио стали тому ярким доказательством. Сборная Казахстана по тяжелой атлетике завоевала пять медалей и заняла второе место по количеству медалей, пропустив вперед лишь китайскую сборную. Однако на этом мы останавливаться не намерены, впереди Токио, и, я уверен, нас ждут новые победы и новые свершения!" - отметил глава ФТА РК Жанат Тусупбеков.

Основной акцент мероприятия был поставлен на развитие тяжелой атлетики в регионах. Как отметил глава казахстанской федерации, текущая задача ФТА РК - поднять популяризацию тяжелой атлетики во всех регионах до уровня Кызылординской и Алматинской областей. Это позволит казахстанской тяжелой атлетике прочно занять первое место в мире. Также Жанат Тусупбеков выразил уверенность в том, что каждая из казахстанских областей способна вырастить чемпионов мира и олимпийских чемпионов.



"Для этого нужно погружение в работу региональных федераций, а также постоянное улучшение тренировочной инфраструктуры и содействие тренерам, специалистам и атлетам. Как уже отмечалось, государство оказывает серьезное содействие спорту, а задача региональных федераций - установить хорошее рабочее взаимодействие с областными властями для совместного развития тяжелой атлетики".

Также в рамках мероприятия был утвержден состав НСК на второе полугодие 2017 года. 

"Закончился очередной олимпийский цикл, и для нас было важно не просто встретиться, а подвести итоги, обсудить проделанную работу над ошибками, выслушать весь тренерский штаб и обсудить дальнейшие планы. К тому же недавно произошло важное событие - нашего президента федерации избрали вице-президентом IWF, что говорит о безграничном доверии к нему и о признании его заслуг как в Казахстане, так и за его пределами. Казахстанская школа тяжелой атлетики на хорошем счету, и это не может не радовать",- сообщил главный тренер НСК РК Юрий Мельников



Отдельный блок конференции был посвящен изменениям в Антидопинговых правилах IWF, а также обсуждению принятия новых мер в борьбе за чистый спорт.

"В борьбе с допингом наше самое главное оружие - это образование. Ежегодно мы проводим по семь-восемь общих семинаров, множество встреч и индивидуальных бесед. С этого года мы планируем увеличить количество разъяснительно-образовательных мероприятий и наряду с атлетами сделать упор на их окружение - личных тренеров, массажистов и других. Наша основная задача - полностью искоренить допинг в тяжелой атлетике, а вместе с ним и всех недобросовестных специалистов, которые до сих пор верят, что это единственный путь к успеху. Допинг - это путь к пожизненной дисквалификации и прочим наказаниям. А к успеху ведут труд и честная конкурентная борьба!"- подытожил генеральный секретарь ФТА РК Омар Мустафин.



Фото пресс-службы Федерации
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