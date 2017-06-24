Федерация тяжелой атлетики Казахстана подвела итоги 2016 года и утвердила состав на главные старты в 2017 году

Масштабная конференция состоялась в Караганде.

Сегодня, 29 июня, в Караганде состоялась ежегодная конференция Федерации тяжелой атлетики Казахстана с участием вице-президента Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) - президента ФТА РКсообщает пресс-служба Федерации тяжелой атлетики.В мероприятии также приняли участие тренерский штаб национальной сборной вместе с главным тренером сборной, олимпийский чемпион, серебряная призерка Олимпиады в Рио, руководящий состав региональных филиалов ФТА РК и другие.В ходе конференции участники обсудили итоги 2016 года, результаты выступлений сборных команд на международных стартах, в частности на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро."Год от года наше государство и Федерация прилагают все больше усилий для развития и популяризации спорта, благодаря чему у нас есть возможность снова и снова гордиться достижениями наших спортсменов на международных стартах. Прошедшие Олимпийские игры в Рио стали тому ярким доказательством. Сборная Казахстана по тяжелой атлетике завоевала пять медалей и заняла второе место по количеству медалей, пропустив вперед лишь китайскую сборную. Однако на этом мы останавливаться не намерены, впереди Токио, и, я уверен, нас ждут новые победы и новые свершения!" - отметил глава ФТА РК Жанат Тусупбеков.Основной акцент мероприятия был поставлен на развитие тяжелой атлетики в регионах. Как отметил глава казахстанской федерации, текущая задача ФТА РК - поднять популяризацию тяжелой атлетики во всех регионах до уровня Кызылординской и Алматинской областей. Это позволит казахстанской тяжелой атлетике прочно занять первое место в мире. Также Жанат Тусупбеков выразил уверенность в том, что каждая из казахстанских областей способна вырастить чемпионов мира и олимпийских чемпионов."Для этого нужно погружение в работу региональных федераций, а также постоянное улучшение тренировочной инфраструктуры и содействие тренерам, специалистам и атлетам. Как уже отмечалось, государство оказывает серьезное содействие спорту, а задача региональных федераций - установить хорошее рабочее взаимодействие с областными властями для совместного развития тяжелой атлетики".Также в рамках мероприятия был утвержден состав НСК на второе полугодие 2017 года."Закончился очередной олимпийский цикл, и для нас было важно не просто встретиться, а подвести итоги, обсудить проделанную работу над ошибками, выслушать весь тренерский штаб и обсудить дальнейшие планы. К тому же недавно произошло важное событие - нашего президента федерации избрали вице-президентом IWF, что говорит о безграничном доверии к нему и о признании его заслуг как в Казахстане, так и за его пределами. Казахстанская школа тяжелой атлетики на хорошем счету, и это не может не радовать",- сообщил главный тренер НСК РК Юрий МельниковОтдельный блок конференции был посвящен изменениям в Антидопинговых правилах IWF, а также обсуждению принятия новых мер в борьбе за чистый спорт."В борьбе с допингом наше самое главное оружие - это образование. Ежегодно мы проводим по семь-восемь общих семинаров, множество встреч и индивидуальных бесед. С этого года мы планируем увеличить количество разъяснительно-образовательных мероприятий и наряду с атлетами сделать упор на их окружение - личных тренеров, массажистов и других. Наша основная задача - полностью искоренить допинг в тяжелой атлетике, а вместе с ним и всех недобросовестных специалистов, которые до сих пор верят, что это единственный путь к успеху. Допинг - это путь к пожизненной дисквалификации и прочим наказаниям. А к успеху ведут труд и честная конкурентная борьба!"- подытожил генеральный секретарь ФТА РК