Казахстанские тяжелоатлеты отпраздновали Новый год с воспитанниками детского дома

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Барыс Металлург Мг 5:3
Авангард Трактор 3:1
Нефтехимик СКА 0:4
Адмирал Амур 2:3
Югра Сибирь 3:2
Йокерит Динамо Р 3:0
ЦСКА Локомотив 2:3 Б
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Зауралье Торпедо УК 0:1
Рубин Сарыарка 2:1 Б
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Динамо-Казань-2 9:3
Акжайык Универсал
Акжайык Универсал
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
Волейбол. Первенство Казахстана по волейболу среди мужских команд высшей лиги 2016/17
Жетысу-Жастар КазНАУ-Алматы (фарм) 3:0
ТНК «Казхром-2» Атырау-2 1:3
Актобе Мангыстау 3:2
Женис-Есиль СК (фарм) Динамо-Костанай 3:1
Алтай-2 Динамо-Казыгурт 2:3
Кайсар Тараз-2 0:3
Динамо-Казыгурт Жетысу-Жастар 3:0
Мангыстау ТНК «Казхром-2» 3:0
Павлодар-2 Алтай-2 0:3
Динамо-Костанай Актобе 2:3
Жайык Женис-Есиль СК (фарм) 3:0
КазНАУ-Алматы (фарм) Кайсар 2:3
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Караганда Астана 0:3
Иртыш-Казхром Жетысу 3:1
Алтай Алматы 3:0
Алматы Иртыш-Казхром 1:3
Жетысу Караганда 3:0
Астана Алтай 0:3
Бокс. Профессиональный бокс 2016
Жанабаев Танампей 1:0
Баскетбол. Первенство Казахстана среди мужских команд Высшей лиги 2016/17
Тобол Алматинский Легион 97:87
Капшагай Казыгурт 82:62
Баскетбол. XXV-й чемпионат Казахстана среди женских команд 2016/17
Иртыш Тигры Астаны 41:66
Тигры Астаны Окжетпес 101:30
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Уотфорд Кристал Пэлас 1:1
Челси Борнмут 3:0
Халл Сити Манчестер Сити 0:3
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Тобол Окжетпес 0:0
Тобол Атырау 3:2
Теннис. Турнир серии ITF - "Хуахин (Тайланд) - 2016/7"
Белинский, Евсеев Ким, Ким 2:1
Евсеев Квон Сун 2:0
Попко Танума 2:0
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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Ливерпуль Сток Сити 23:15
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Ак Барс СКА 22:00
Нефтехимик Северсталь 22:00
Йокерит Динамо Р 22:30
Баскетбол. XXV-й чемпионат Казахстана среди женских команд 2016/17
Тигры Астаны Окжетпес 101:30
Теннис. Турнир серии ITF - "Хуахин (Тайланд) - 2016/7"
Евсеев Квон Сун 2:0
Попко Танума 2:0
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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Ливерпуль Сток Сити 23:15
Саутгемптон Тоттенхэм 01:45
Халл Сити Эвертон 02:00
Манчестер Юнайтед Миддлсбро 21:00
Ливерпуль Манчестер Сити 23:30
Уотфорд Тоттенхэм 19:30
Арсенал Кристал Пэлас 22:00
Миддлсбро Лестер Сити 18:30
Эвертон Саутгемптон 21:00
Сандерленд Ливерпуль 21:00
Манчестер Сити Бернли 21:00
Вест Хэм Юнайтед Манчестер Юнайтед 23:15
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Нефтехимик Северсталь 22:00
Ак Барс СКА 22:00
Йокерит Динамо Р 22:30
Барыс Авангард 19:30
ЦСКА Динамо М 22:30
Куньлунь Ред Стар Адмирал 17:30
Салават Юлаев Металлург Мг 20:00
СКА Локомотив 22:30
Металлург Нк Витязь 16:00
Авангард Динамо М 17:00
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Зауралье Сарыарка 19:30
Рубин Торпедо УК 20:00
Баскетбол. XXV-й чемпионат Казахстана среди женских команд 2016/17
Окжетпес Иртыш 17:00
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 17:50
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 17:50
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 18:00
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 21:00
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Кто стал лучшим спортсменом Казахстана в 2016 году?

Казахстанские тяжелоатлеты отпраздновали Новый год с воспитанниками детского дома

Праздничное мероприятие состоялось в Караганде.

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Фото пресс-службы Федерации
Фото пресс-службы Федерации
Казахстанские тяжелоатлеты отпраздновали Новый год с воспитанниками детского дома и детьми из малообеспеченных семей и с ограниченными возможностями, передает корреспондент Vesti.kz.

Новогодняя елка со спортсменами, которая продлится с 27 по 29 декабря, традиционно проводится в карагандинском Центре развития бокса имени Серика Сапиева. Организатором праздника является Федерация тяжелой атлетики Казахстана. 

В этом году вместе с Дедом Морозом, Снегурочкой, снеговиком и другими новогодними персонажами поздравить ребят приехали олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Нижат Рахимов и бронзовая призерка Олимпиады в Рио Карина Горичева.





Участниками сказочного представления стали более тысячи ребятишек в возрасте от 4 до 14 лет. Помимо подарков, развлекательной программы и интерактивных игр, организаторы приготовили для детей настоящий праздничный обед.

Отдельным подарком стала встреча со спортсменами. Последние приняли активное участие в празднике: фотографировались, танцевали, и, пожалуй, самое главное - сказали теплые слова всем присутствующим, поздравили с наступающим Новым годом, а также пообщались лично.



"Сколько себя помню, на детских новогодних утренниках я всегда был ведущим. И мне очень нравилось выступать перед зрителями, объявлять номера и так далее. Здесь я будто бы вновь окунулся в детство. Очень рад, что приехал сюда и внес хоть какой-то небольшой вклад в этот праздник. Улыбки и счастливые глаза детей дорогого стоят!

Хочется верить, что, глядя на нас, спортсменов, эти ребята поверят, что нет ничего невозможного. Что все в их руках. Хочу поблагодарить руководство Федерации за подаренный детям праздник. Поздравляю всех с наступающим Новым годом! Желаю счастья, здоровья и мира в каждом доме, в каждой семье!" - отметил Рахимов.



В свою очередь Карина Горичева призналась, что не отмечает этот праздник. Однако по памяти смогла воспроизвести стих, который она рассказывала на утренниках.

- Сегодня мы здесь, чтобы поздравить детей с наступающим Новым годом. Лично для меня это замечательное завершение 2016-го - мы с ними смеялись, обнимались и водили хороводы. В целом было очень весело! Они подходили, и говорили, что видели меня по телевизору. Мне было до слез приятно. Я второй раз сюда приезжаю, и каждый раз частичка моего сердца остается вместе с этими детьми. Здорово, что для них организовали такой праздник, ведь для ребят это настоящая новогодняя сказка!    

- А Вы сами как планируете отметить наступающий праздник?

- Если честно, я Новый год не отмечаю. Для меня это обычный день календаря, хороший повод, чтобы встретиться с близкими и родными, пустить салюты. А относиться к этому празднику, как к старту чего-то нового, я не буду. Я считаю, что каждый день человек может начать жизнь заново, бросить свои вредные привычки, начать правильно питаться, заниматься спортом и прочее... Для этого не нужно ждать 1 января. Быть может, такое равнодушие к этому празднику связанно с тем, что в детстве на Новый год я всегда умудрялась заболеть ангиной и зачастую пропускала все детские праздничные мероприятия. Продолжалось это до девятого класса, когда я пошла в спортивную школу, и мой иммунитет окреп.    

- Но на детских утренниках сказочные образы примеряла?

- Я была снежинкой и рассказывала стихи. Сейчас... Что-то вроде:

Хорошо сегодня в парке, на деревьях иней. Новогодние подарки, бусы на рябине... (смеется) С новым годом всех! С новым счастьем!

Добавим, что ежегодное мероприятие, проводимое ФТА Казахстана совместно с КОФБ, стало традицией последних лет, которая нацелена на приобщение детей к спорту и здоровому образу жизни.





Фото пресс-службы Федерации
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