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Барыс Трактор 19:30
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Авангард Трактор 17:00
Барыс Металлург Мг 17:00
Нефтехимик СКА 20:00
Барыс Авангард 19:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
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Челмет Сарыарка 14:00
Южный Урал Торпедо УК 18:00
Зауралье Торпедо УК 19:30
Рубин Сарыарка 20:00
Зауралье Сарыарка 19:30
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Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2016/17
Динамо Ас Астана 21:00
Динамо Ас Астана 21:00
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Футбол. Суперубок Италии 2016
Ювентус Милан 23:55
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Фиорентина Наполи 01:45
Рома Кьево 01:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Тобол Кайсар 21:00
Тобол Окжетпес 21:00
Тобол Атырау 21:00
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Иртыш-Казхром Караганда 14:00
Жетысу Алтай 16:00
Алматы Астана 18:00
Караганда Астана 14:00
Иртыш-Казхром Жетысу 16:00
Алтай Алматы 18:00
Алматы Иртыш-Казхром 14:00
Жетысу Караганда 16:00
Астана Алтай 18:00
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Динамо-Казань-2
Акжайык Динамо-Казань-2
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Новый тренер сборной Казахстана по тяжелой атлетике оценил выступление на первом турнире

Юрий Мельников также отметил ротацию в составе женской команды.

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5 Комментариев
Айдар Казов. Фото предоставлено пресс-службой Федерации
Айдар Казов. Фото предоставлено пресс-службой Федерации
Исполняющий обязанности главного тренера по тяжелой атлетике Юрий Мельников дал оценку выступления команды на Кубке Азии в Катаре. В интервью корреспонденту Vesti.kz Мельников, для которого это был первый старт в новой должности, отметил будущие ротации в женской команде и заявил о начале подготовки к новому сезону.

"Мы повезли наших штангистов на участие в Кубке Азии. При этом в Дохе параллельно проходил Кубок Катара, куда мог заявиться только один спортсмен. От нашей страны в нем боролся Селимхан Абубакаров, который занял третье место. Кстати, перспективный молодой спортсмен. Ему еще предстоит раскрыться. Но с уверенностью можно сказать, что победы у него впереди.

Не могу сказать, что спортсмены показали очень высокие результаты. Но с такой подготовкой, которая предшествовала старту, выступления получились на уровне. Стоит отметить, что тяжелоатлеты готовились к турниру дома, сборов не было. 

Насколько вам известно, со следующего года вступят в силу изменения в весовой категории у женщин. Добавятся две категории, но уберут свыше 75 килограммов. Поэтому Александра Аборнева, занявшая первое место в Катаре, будет у нас первым номером сборной в категории свыше 90 килограммов, а Надежда Ногай перейдет в категорию до 90 килограммов. 

В январе уже стартуют первые сборы. Будем усиленно готовиться к чемпионату мира", - сообщил Мельников.

Напомним, 25 ноября стало известно, что Алексей Ни покинул пост главного тренера сборной Казахстана по тяжелой атлетике. Под его руководством команда выходила на помост на шести Олимпиадах и больше чем на 15 чемпионатах мира. Позже, 2 декабря, было объявлено, что исполняющим обязанности главного тренера будет Юрий Мельников.

Добавим, что на турнире в Катаре сборная Казахстана отметилась тремя медалями. У мужчин Айдар Казов (до 77 килограммов) стал чемпионом, а Селимхан Абабукаров выиграл бронзовую медаль. Единственная представительница женской команды Александра Аборнева завоевала "золото" в весовой категории свыше 75 килограммов.
Просмотров: 2475  Комментариев: 5
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Комментарии

 
 
Fankz 20 декабря 19:47
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 3368
Хороший потенциал, ждем новых побед.
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Сахи Шегебаев 20 декабря 22:55
Статус: Дублёр
Рейтинг: 182
Ниге обал болды, әттең...
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Алмас Ахат Вчера 03:20
Статус: Зритель
Рейтинг: 3
Сахи Шегебаев,несі обал ағасы, асарын асады жасарын жасады. Жұрт Ниді ең алғаш 2004-тің тамызында таныған жақсылап 2005-тің қарашасынан бері бәрі біледі өз басым одан ертерек таныспын. Рас ол кісі нәтижеге ұмтылды бірақ ондай бағамен келген нәтиже баянсыз екендігі бесенеден белгілі болған.
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Viprin Viprin Вчера 00:00
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1033
Осиротела наша тяжелая атлетика, допинг все уничтожил...
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Алмас Ахат Вчера 03:14
Статус: Зритель
Рейтинг: 3
Viprin Viprin,это звучит точно так же как осиротела наша кампания алкоголь все уничтожил...
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