Новый тренер сборной Казахстана по тяжелой атлетике оценил выступление на первом турнире

Юрий Мельников также отметил ротацию в составе женской команды.
20 декабря 17:40
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Айдар Казов. Фото предоставлено пресс-службой Федерации
Исполняющий обязанности главного тренера по тяжелой атлетике Юрий Мельников дал оценку выступления команды на Кубке Азии в Катаре. В интервью корреспонденту Vesti.kz Мельников, для которого это был первый старт в новой должности, отметил будущие ротации в женской команде и заявил о начале подготовки к новому сезону.
"Мы повезли наших штангистов на участие в Кубке Азии. При этом в Дохе параллельно проходил Кубок Катара, куда мог заявиться только один спортсмен. От нашей страны в нем боролся Селимхан Абубакаров, который занял третье место. Кстати, перспективный молодой спортсмен. Ему еще предстоит раскрыться. Но с уверенностью можно сказать, что победы у него впереди.
Не могу сказать, что спортсмены показали очень высокие результаты. Но с такой подготовкой, которая предшествовала старту, выступления получились на уровне. Стоит отметить, что тяжелоатлеты готовились к турниру дома, сборов не было.
Насколько вам известно, со следующего года вступят в силу изменения в весовой категории у женщин. Добавятся две категории, но уберут свыше 75 килограммов. Поэтому Александра Аборнева, занявшая первое место в Катаре, будет у нас первым номером сборной в категории свыше 90 килограммов, а Надежда Ногай перейдет в категорию до 90 килограммов.
В январе уже стартуют первые сборы. Будем усиленно готовиться к чемпионату мира", - сообщил Мельников.
Напомним, 25 ноября стало известно, что Алексей Ни покинул пост главного тренера сборной Казахстана по тяжелой атлетике. Под его руководством команда выходила на помост на шести Олимпиадах и больше чем на 15 чемпионатах мира. Позже, 2 декабря, было объявлено, что исполняющим обязанности главного тренера будет Юрий Мельников.
Добавим, что на турнире в Катаре сборная Казахстана отметилась тремя медалями. У мужчин Айдар Казов (до 77 килограммов) стал чемпионом, а Селимхан Абабукаров выиграл бронзовую медаль. Единственная представительница женской команды Александра Аборнева завоевала "золото" в весовой категории свыше 75 килограммов.
"Мы повезли наших штангистов на участие в Кубке Азии. При этом в Дохе параллельно проходил Кубок Катара, куда мог заявиться только один спортсмен. От нашей страны в нем боролся Селимхан Абубакаров, который занял третье место. Кстати, перспективный молодой спортсмен. Ему еще предстоит раскрыться. Но с уверенностью можно сказать, что победы у него впереди.
Не могу сказать, что спортсмены показали очень высокие результаты. Но с такой подготовкой, которая предшествовала старту, выступления получились на уровне. Стоит отметить, что тяжелоатлеты готовились к турниру дома, сборов не было.
Насколько вам известно, со следующего года вступят в силу изменения в весовой категории у женщин. Добавятся две категории, но уберут свыше 75 килограммов. Поэтому Александра Аборнева, занявшая первое место в Катаре, будет у нас первым номером сборной в категории свыше 90 килограммов, а Надежда Ногай перейдет в категорию до 90 килограммов.
В январе уже стартуют первые сборы. Будем усиленно готовиться к чемпионату мира", - сообщил Мельников.
Напомним, 25 ноября стало известно, что Алексей Ни покинул пост главного тренера сборной Казахстана по тяжелой атлетике. Под его руководством команда выходила на помост на шести Олимпиадах и больше чем на 15 чемпионатах мира. Позже, 2 декабря, было объявлено, что исполняющим обязанности главного тренера будет Юрий Мельников.
Добавим, что на турнире в Катаре сборная Казахстана отметилась тремя медалями. У мужчин Айдар Казов (до 77 килограммов) стал чемпионом, а Селимхан Абабукаров выиграл бронзовую медаль. Единственная представительница женской команды Александра Аборнева завоевала "золото" в весовой категории свыше 75 килограммов.