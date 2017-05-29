"Джиро д'Италия-2018" финиширует в Риме

Во время гонки пройдут три этапа в Израиле.
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Фото с сайта sportarena.com
Заключительный этап итальянского гранд-тура "Джиро д'Италия" в 2018 году пройдет с финишем в Риме, сообщает "Р-Спорт".
В Милане состоялась презентация супермногодневки, которая пройдет в 101-й раз.
"Джиро д'Италия" возьмет старт 4 мая в Иерусалиме индивидуальной гонкой с раздельным стартом на 10,1 километра. Следом будут еще два этапа в Израиле: Хайфа - Тель-Авив (протяженность 167 километров) и Беэр-Шева - Эйлат (226 километров). Во время шестого этапа 10 мая участникам "Джиро" предстоит восхождение на гору Этна в Сицилии.
Завершится многодневка, общая протяженность которой составит 3546,2 километра, в Риме 27 мая.