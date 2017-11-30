Тренер "Баварии" Хайнкес не пришел на подписание контракта с клубом

Немецкий специалист возглавил мюнхенский клуб после четырехлетнего перерыва в карьере.
Сегодня 09:55
Фото с сайта Goal.com
Главный тренер "Баварии" Юпп Хайнкес до сих пор не подписал контракт с мюнхенским футбольным клубом, специалист не нашел на это времени, несмотря на приглашение финансового директора мюнхенского клуба, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на Kicker.
Хайнкес 6 октября до конца текущего сезона был назначен главным тренером "Баварии" после четырехлетнего перерыва в карьере. Ранее мюнхенцев тренировал итальянец Карло Анчелотти, который покинул свой пост в конце сентября.
Сообщается, что Хайнкес, общаясь с членами клуба болельщиков, рассказал, что у него до сих пор нет контракта с "Баварией", и что финансовый директор "Баварии" Ян-Кристиан Дрезен уже несколько раз просил его прийти и подписать соглашение, но, по словам 72-летнего специалиста, он "пока не нашел для этого времени".
Хайнкес ранее трижды возглавлял "Баварию" (1987-1991, 2009 и 2011-2013 годах). В 2013 году он привел мюнхенцев к победе в чемпионате Германии, Кубке страны и Лиге чемпионов, после чего заявил, что не намерен возвращаться к тренерской деятельности. Также он делал клуб чемпионом Германии в 1989 и 1990 годах.
Хайнкес 6 октября до конца текущего сезона был назначен главным тренером "Баварии" после четырехлетнего перерыва в карьере. Ранее мюнхенцев тренировал итальянец Карло Анчелотти, который покинул свой пост в конце сентября.
Сообщается, что Хайнкес, общаясь с членами клуба болельщиков, рассказал, что у него до сих пор нет контракта с "Баварией", и что финансовый директор "Баварии" Ян-Кристиан Дрезен уже несколько раз просил его прийти и подписать соглашение, но, по словам 72-летнего специалиста, он "пока не нашел для этого времени".
Хайнкес ранее трижды возглавлял "Баварию" (1987-1991, 2009 и 2011-2013 годах). В 2013 году он привел мюнхенцев к победе в чемпионате Германии, Кубке страны и Лиге чемпионов, после чего заявил, что не намерен возвращаться к тренерской деятельности. Также он делал клуб чемпионом Германии в 1989 и 1990 годах.