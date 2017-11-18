Дубль Левандовски помог "Баварии" продлить беспроигрышную серию в чемпионате Германии

Мюнхенцы уверенно лидируют в таблице.
Вчера 00:07
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Фото с твиттера "Баварии"
Футболисты "Баварии" разгромили "Аугсбург" в домашнем матче 12-го тура чемпионата Германии.
Игра в Мюнхене завершилась со счетом 3:0. На 31-й минуте первый мяч "Баварии" забил чилийский хавбек Артуро Видаль, а на 38-й и 49-й отличился польский форвард Роберт Левандовски, оформивший дубль.
Беспроигрышная серия "Баварии" в бундеслиге теперь составляет девять матчей. С 29 очками команда Юппа Хайнкеса лидирует в бундеслиге, опережая "РБ Лейпциг" на шесть баллов.
Игра в Мюнхене завершилась со счетом 3:0. На 31-й минуте первый мяч "Баварии" забил чилийский хавбек Артуро Видаль, а на 38-й и 49-й отличился польский форвард Роберт Левандовски, оформивший дубль.
Беспроигрышная серия "Баварии" в бундеслиге теперь составляет девять матчей. С 29 очками команда Юппа Хайнкеса лидирует в бундеслиге, опережая "РБ Лейпциг" на шесть баллов.