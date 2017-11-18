Дортмундская "Боруссия" из-за ошибки своего вратаря потерпела третье подряд поражение в Бундеслиге

Безвыигрышная серия дортмундского клуба насчитывает пять матчей.
18 ноября 09:41
Фото с сайта blick.ch
"Боруссия" потерпела очередную неудачу в Бундеслиге. На этот раз дортмундцы в рамках 12-го тура на выезде уступили "Штутгарту" (1:2), передает корреспондент Vesti.kz.
Первыми счет открыли хозяева поля. На пятой минуте отличился Шадрак Аколо после несогласованных действий Марка Бартра и Романа Бюрки. Однако гости отыгрались перед самым перерывом. Андре Шюррле не смог с 11-метровой отметки обыграть вратаря "Штутгарта" Рон-Роберта Цилера, но первым на добивание подоспел Максимилиан Филипп.
Во втором тайме вышедший на замену Йосип Брекало принес "Штутгарту" непростую победу, позволившую его команде набрать 16 очков и подняться на 11-е место в таблице.
В свою очередь "Боруссия" потерпела третье поражение подряд и разместилась на третьей строчке. Безвыигрышная серия дортмундского клуба составляет пять матчей.
Первыми счет открыли хозяева поля. На пятой минуте отличился Шадрак Аколо после несогласованных действий Марка Бартра и Романа Бюрки. Однако гости отыгрались перед самым перерывом. Андре Шюррле не смог с 11-метровой отметки обыграть вратаря "Штутгарта" Рон-Роберта Цилера, но первым на добивание подоспел Максимилиан Филипп.
Во втором тайме вышедший на замену Йосип Брекало принес "Штутгарту" непростую победу, позволившую его команде набрать 16 очков и подняться на 11-е место в таблице.
В свою очередь "Боруссия" потерпела третье поражение подряд и разместилась на третьей строчке. Безвыигрышная серия дортмундского клуба составляет пять матчей.