Дортмундская "Боруссия" победила "Баварию" и вышла в финал Кубка Германии по футболу

При этом мюнхенцы вели в счете после первого тайма.
Сегодня 11:45
Фото с сайта si.com
Дортмундская "Боруссия" на выезде обыграла мюнхенскую "Баварию" и вышла в финал Кубка Германии по футболу.
Встреча, состоявшаяся в среду в Мюнхене, завершилась победой "Боруссии" со счетом 3:2. В составе победителей голы забили Марко Ройс (19-я минута), Пьер-Эмерик Обамеянг (69) и Усман Дембеле (74). У "Баварии" голы на счету Хави Мартинеса (28) и Матса Хуммельса (41).
В финальном мачте, который пройдет 27 мая в Берлине, "Боруссия" сыграет с франкфуртским "Айнтрахтом".
Встреча, состоявшаяся в среду в Мюнхене, завершилась победой "Боруссии" со счетом 3:2. В составе победителей голы забили Марко Ройс (19-я минута), Пьер-Эмерик Обамеянг (69) и Усман Дембеле (74). У "Баварии" голы на счету Хави Мартинеса (28) и Матса Хуммельса (41).
В финальном мачте, который пройдет 27 мая в Берлине, "Боруссия" сыграет с франкфуртским "Айнтрахтом".