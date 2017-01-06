Александр Меркель провел седьмой матч за "Бохум" в нынешнем сезоне

Казахстанец за немецкий клуб выступает с лета 2016 года.
Сегодня 13:17
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Фото с сайта reviersport.de
"Бохум", за который выступает полузащитник сборной Казахстана Александр Меркель, проиграл "Кельну" (0:1) в рамках товарищеского матча, передает корреспондент Vesti.kz.
Единственный мяч в этой встрече был забит на седьмой минуте игроком "Кельна" Кристианом Клеменсом. Во второй Бундеслиге "Бохум" занимает 11-е место после 17 игр. Сам игрок провел на поле все 90 минут. Как итог, отыграл седьмой матч за "Бохум" с момента перехода в клуб летом 2016 года.
Отметим, что соглашение хавбека рассчитано до 2018 года. Ранее им интересовался ФК "Томь".
Меркель с шести лет живет в Германии. Также успел поиграть в "Милане", "Дженоа", "Удинезе", "Уотфорде", "Грассхопперсе" и "Пизе".
Единственный мяч в этой встрече был забит на седьмой минуте игроком "Кельна" Кристианом Клеменсом. Во второй Бундеслиге "Бохум" занимает 11-е место после 17 игр. Сам игрок провел на поле все 90 минут. Как итог, отыграл седьмой матч за "Бохум" с момента перехода в клуб летом 2016 года.
Отметим, что соглашение хавбека рассчитано до 2018 года. Ранее им интересовался ФК "Томь".
Меркель с шести лет живет в Германии. Также успел поиграть в "Милане", "Дженоа", "Удинезе", "Уотфорде", "Грассхопперсе" и "Пизе".