Президент "Баварии" хочет внедрить штрафы за незнание немецкого языка

Он назвал язык связующим элементом команды.

Легионеры "Баварии" могут быть оштрафованы за незнание немецкого языка. Об этом в интервью Bild заявил президент клуба Ули Хенесс.

В пример иностранным игрокам он привел главного тренера Карло Анчелотти. Итальянский специалист перед тем, как возглавить "Баварию", с нуля выучил немецкий язык.

"В раздевалке "Баварии" снова должна звучать немецкая речь. Язык - связующий элемент. В противном случае начинают формироваться маленькие группировки. Недостаточно говорить только на французском или португальском. Очевидно, что это не очень хороший знак.

Игроки должны учить немецкий, это должно стать правилом. В ином случае они должны платить. Когда есть желание, можно найти и возможность. Некоторые игроки должны брать пример с Анчелотти", - цитирует Хенесса Sports.ru.

По оценкам Bild, из иностранцев лучше всего на немецком говорят голландец Роберт Арьен, поляк Роберт Левадовски и итальянец Карло Анчелотти, а хуже всех - француз Кингсли Коман и португалец Ренату Саншеш.