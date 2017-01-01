Президент "Баварии" хочет внедрить штрафы за незнание немецкого языка

Он назвал язык связующим элементом команды.
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Легионеры "Баварии" могут быть оштрафованы за незнание немецкого языка. Об этом в интервью Bild заявил президент клуба Ули Хенесс.
В пример иностранным игрокам он привел главного тренера Карло Анчелотти. Итальянский специалист перед тем, как возглавить "Баварию", с нуля выучил немецкий язык.
"В раздевалке "Баварии" снова должна звучать немецкая речь. Язык - связующий элемент. В противном случае начинают формироваться маленькие группировки. Недостаточно говорить только на французском или португальском. Очевидно, что это не очень хороший знак.
Игроки должны учить немецкий, это должно стать правилом. В ином случае они должны платить. Когда есть желание, можно найти и возможность. Некоторые игроки должны брать пример с Анчелотти", - цитирует Хенесса Sports.ru.
По оценкам Bild, из иностранцев лучше всего на немецком говорят голландец Роберт Арьен, поляк Роберт Левадовски и итальянец Карло Анчелотти, а хуже всех - француз Кингсли Коман и португалец Ренату Саншеш.