"Береги колокольчики в тепле". Игрок "Шальке" записал видеообращение к казахстанскому фанату

Ранее болельщик из-за пари с футболистом вышел почти голым на мороз.
Сегодня 21:22
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Евгений Коноплянка. Фото с сайта Zimbio
Полузащитник гельзенкирхенского "Шальке 04" и сборной Украины по футболу Евгений Коноплянка оценил "подвиг" казахстанского фаната, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Ранее Жанибек Бердалиев из Петропавловска заключил пари с известным футболистом. Болельщик пообещал выйти на мороз в одних трусах, если Коноплянка ответит на его сообщение в своей официальной группе во ВКонтакте. В итоге фанат сдержал свое слово.
Между тем Коноплянка не остался в стороне и записал видеообращение к фанату, передав ему за проявленную смелость свою игровую футболку.
"Жанибек, привет. Я посмотрел твое видео и оценил твою смелость. И поэтому хочу тебе вручить эту футболку и сказать тебе знаешь что? Лучше береги колокольчики в тепле!" - сказал Коноплянка.
В этом сезоне бундеслиги Коноплянка забил один гол и отдал одну голевую передачу в 11 матчах за "Шальке". В Лиге Европы на его счету два мяча в шести играх. В немецком клубе Коноплянка играет на правах аренды, а его трансфер принадлежит испанской "Севилье".
Ранее Жанибек Бердалиев из Петропавловска заключил пари с известным футболистом. Болельщик пообещал выйти на мороз в одних трусах, если Коноплянка ответит на его сообщение в своей официальной группе во ВКонтакте. В итоге фанат сдержал свое слово.
Между тем Коноплянка не остался в стороне и записал видеообращение к фанату, передав ему за проявленную смелость свою игровую футболку.
"Жанибек, привет. Я посмотрел твое видео и оценил твою смелость. И поэтому хочу тебе вручить эту футболку и сказать тебе знаешь что? Лучше береги колокольчики в тепле!" - сказал Коноплянка.
#kono10 pic.twitter.com/SwGQnaozjy— Yevhen Konoplyanka (@kono10official) 31 декабря 2016 г.
В этом сезоне бундеслиги Коноплянка забил один гол и отдал одну голевую передачу в 11 матчах за "Шальке". В Лиге Европы на его счету два мяча в шести играх. В немецком клубе Коноплянка играет на правах аренды, а его трансфер принадлежит испанской "Севилье".