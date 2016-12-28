"Барселона" и "Манчестер Сити" хотят приобрести молодого игрока дортмундской "Боруссии"

Этого футболиста Гвардиола планировал заполучить еще во время работы в "Баварии".

Юлиан Вайгль. Фото с сайта weltsport.net

Боруссии" Юлиан Вайгль может в ближайшее время покинуть клуб, сообщает



По данным испанской прессы, на 21-летнего игрока сборной Германии претендуют "Барселона" и "Манчестер Сити".



В лице Вайгля "Барселона" видит преемника Серхио Бускетсу в долгосрочной перспективе. В пользу "Манчестер Сити" говорит фактор главного тренера Хосепа Гвардиолы, который хотел заполучить игрока еще во время работы в "Баварии".



Действующий контракт Вайгля с "Боруссией" рассчитан до 2021 года. В текущем сезоне он провел 15 матчей в чемпионате. В этом году Вайгль дебютировал в сборной Германии, где уже сыграл в четырех встречах.

Полузащитник дортмундской "может в ближайшее время покинуть клуб, сообщает Eurosport По данным испанской прессы, на 21-летнего игрока сборной Германии претендуют "" и "".В лице Вайгля "Барселона" видит преемникав долгосрочной перспективе. В пользу "Манчестер Сити" говорит фактор главного тренера, который хотел заполучить игрока еще во время работы в "Баварии".Действующий контракт Вайгля с "Боруссией" рассчитан до 2021 года. В текущем сезоне он провел 15 матчей в чемпионате. В этом году Вайгль дебютировал в сборной Германии, где уже сыграл в четырех встречах.