"Барселона" и "Манчестер Сити" хотят приобрести молодого игрока дортмундской "Боруссии"

Этого футболиста Гвардиола планировал заполучить еще во время работы в "Баварии".
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Юлиан Вайгль. Фото с сайта weltsport.net
Полузащитник дортмундской "Боруссии" Юлиан Вайгль может в ближайшее время покинуть клуб, сообщает Eurosport.
По данным испанской прессы, на 21-летнего игрока сборной Германии претендуют "Барселона" и "Манчестер Сити".
В лице Вайгля "Барселона" видит преемника Серхио Бускетсу в долгосрочной перспективе. В пользу "Манчестер Сити" говорит фактор главного тренера Хосепа Гвардиолы, который хотел заполучить игрока еще во время работы в "Баварии".
Действующий контракт Вайгля с "Боруссией" рассчитан до 2021 года. В текущем сезоне он провел 15 матчей в чемпионате. В этом году Вайгль дебютировал в сборной Германии, где уже сыграл в четырех встречах.
По данным испанской прессы, на 21-летнего игрока сборной Германии претендуют "Барселона" и "Манчестер Сити".
В лице Вайгля "Барселона" видит преемника Серхио Бускетсу в долгосрочной перспективе. В пользу "Манчестер Сити" говорит фактор главного тренера Хосепа Гвардиолы, который хотел заполучить игрока еще во время работы в "Баварии".
Действующий контракт Вайгля с "Боруссией" рассчитан до 2021 года. В текущем сезоне он провел 15 матчей в чемпионате. В этом году Вайгль дебютировал в сборной Германии, где уже сыграл в четырех встречах.