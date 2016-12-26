Немецкий клуб раздаст больше 4 тысяч билетов волонтерам за помощь в обезвреживании бомбы

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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Уотфорд Кристал Пэлас 1:1
Челси Борнмут 3:0
Халл Сити Манчестер Сити 0:3
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Тобол Атырау 3:2
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2016
Казахстан (U-18) Сборная Алматы (U-18) 8:1
Казахстан (U-18) ФШМ (U-20) Ал 7:0
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Барыс Металлург Мг 5:3
Авангард Трактор 3:1
Нефтехимик СКА 0:4
Адмирал Амур 2:3
Югра Сибирь 3:2
Йокерит Динамо Р 3:0
ЦСКА Локомотив 2:3 Б
Нефтехимик Северсталь 4:3
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Зауралье Торпедо УК 0:1
Рубин Сарыарка 2:1 Б
Волейбол. Первенство Казахстана по волейболу среди мужских команд высшей лиги 2016/17
Жетысу-Жастар КазНАУ-Алматы (фарм) 3:0
ТНК «Казхром-2» Атырау-2 1:3
Актобе Мангыстау 3:2
Женис-Есиль СК (фарм) Динамо-Костанай 3:1
Алтай-2 Динамо-Казыгурт 2:3
Кайсар Тараз-2 0:3
Динамо-Казыгурт Жетысу-Жастар 3:0
Мангыстау ТНК «Казхром-2» 3:0
Павлодар-2 Алтай-2 0:3
Динамо-Костанай Актобе 2:3
Жайык Женис-Есиль СК (фарм) 3:0
КазНАУ-Алматы (фарм) Кайсар 2:3
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Караганда Астана 0:3
Иртыш-Казхром Жетысу 3:1
Алтай Алматы 3:0
Алматы Иртыш-Казхром 1:3
Жетысу Караганда 3:0
Астана Алтай 0:3
Баскетбол. Первенство Казахстана среди мужских команд Высшей лиги 2016/17
Тобол Алматинский Легион 97:87
Капшагай Казыгурт 82:62
Баскетбол. XXV-й чемпионат Казахстана среди женских команд 2016/17
Иртыш Тигры Астаны 41:66
Тигры Астаны Окжетпес 101:30
Теннис. Турнир серии ITF - "Хуахин (Тайланд) - 2016/7"
Белинский, Евсеев Ким, Ким 2:1
Евсеев Квон Сун 2:0
Попко Танума 2:0
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Динамо-Казань-2 9:3
Акжайык Универсал
Акжайык Универсал
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Саутгемптон Тоттенхэм 01:45
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Барыс Авангард 19:30
ЦСКА Динамо М 22:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Зауралье Сарыарка 19:30
Рубин Торпедо УК 20:00
Баскетбол. XXV-й чемпионат Казахстана среди женских команд 2016/17
Окжетпес Иртыш 17:00
Теннис. Турнир серии ITF - "Хуахин (Тайланд) - 2016/7"
Попко Ли 11:00
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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Барыс Авангард 19:30
ЦСКА Динамо М 22:30
Куньлунь Ред Стар Адмирал 17:30
Салават Юлаев Металлург Мг 20:00
СКА Локомотив 22:30
Металлург Нк Витязь 16:00
Авангард Динамо М 17:00
Ак Барс Трактор 20:00
Динамо Мн СКА 22:30
Медвешчак Куньлунь Ред Стар 23:55
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Зауралье Сарыарка 19:30
Рубин Торпедо УК 20:00
Баскетбол. XXV-й чемпионат Казахстана среди женских команд 2016/17
Окжетпес Иртыш 17:00
Теннис. Турнир серии ITF - "Хуахин (Тайланд) - 2016/7"
Попко Ли 11:00
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Саутгемптон Тоттенхэм 01:45
Халл Сити Эвертон 02:00
Манчестер Юнайтед Миддлсбро 21:00
Ливерпуль Манчестер Сити 23:30
Уотфорд Тоттенхэм 19:30
Арсенал Кристал Пэлас 22:00
Миддлсбро Лестер Сити 18:30
Манчестер Сити Бернли 21:00
Сандерленд Ливерпуль 21:00
Эвертон Саутгемптон 21:00
Вест Хэм Юнайтед Манчестер Юнайтед 23:15
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 17:50
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 17:50
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 18:00
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 21:00
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Кто стал лучшим спортсменом Казахстана в 2016 году?

Немецкий клуб раздаст больше 4 тысяч билетов волонтерам за помощь в обезвреживании бомбы

Снаряд времен Второй мировой войны был обнаружен во время строительных работю

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Фанаты "Аугсбурга". Фото с официального сайта клуба
Фанаты "Аугсбурга". Фото с официального сайта клуба
Немецкий "Аугсбург" раздаст больше 4 тысяч билетов волонтерам, которые помогли обезвредить бомбу, сообщает Eurosport

25 декабря во время строительных работ под подземной стоянкой в Аугсбурге была обнаружена бомба весом двух тонн, оставшаяся со времен Второй мировой войны. Около 54 тысяч жителей были эвакуированы на время операции, а тысячи людей выступили в роли волонтеров и помощников

"Представители различных организаций сработали блестяще. Сплоченность людей впечатляла. В качестве благодарности за ваши старания город Аугсбург и футбольный клуб бесплатно пригласит всех добровольцев на наши матчи", - говорится в заявлении на официальном сайте "Аугсбурга". 

На зимний перерыв в немецкой бундеслиге "Аугсбург" ушел на 12-м месте. Следующий матч команды пройдет 21 января, когда в гости приедет "Хоффенхайм". 
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