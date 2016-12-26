Немецкий клуб раздаст больше 4 тысяч билетов волонтерам за помощь в обезвреживании бомбы

Снаряд времен Второй мировой войны был обнаружен во время строительных работю
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Фанаты "Аугсбурга". Фото с официального сайта клуба
Немецкий "Аугсбург" раздаст больше 4 тысяч билетов волонтерам, которые помогли обезвредить бомбу, сообщает Eurosport.
25 декабря во время строительных работ под подземной стоянкой в Аугсбурге была обнаружена бомба весом двух тонн, оставшаяся со времен Второй мировой войны. Около 54 тысяч жителей были эвакуированы на время операции, а тысячи людей выступили в роли волонтеров и помощников
"Представители различных организаций сработали блестяще. Сплоченность людей впечатляла. В качестве благодарности за ваши старания город Аугсбург и футбольный клуб бесплатно пригласит всех добровольцев на наши матчи", - говорится в заявлении на официальном сайте "Аугсбурга".
На зимний перерыв в немецкой бундеслиге "Аугсбург" ушел на 12-м месте. Следующий матч команды пройдет 21 января, когда в гости приедет "Хоффенхайм".
25 декабря во время строительных работ под подземной стоянкой в Аугсбурге была обнаружена бомба весом двух тонн, оставшаяся со времен Второй мировой войны. Около 54 тысяч жителей были эвакуированы на время операции, а тысячи людей выступили в роли волонтеров и помощников
"Представители различных организаций сработали блестяще. Сплоченность людей впечатляла. В качестве благодарности за ваши старания город Аугсбург и футбольный клуб бесплатно пригласит всех добровольцев на наши матчи", - говорится в заявлении на официальном сайте "Аугсбурга".
На зимний перерыв в немецкой бундеслиге "Аугсбург" ушел на 12-м месте. Следующий матч команды пройдет 21 января, когда в гости приедет "Хоффенхайм".