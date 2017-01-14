Победитель Универсиады-2017 фристайлист Дмитрий Рейхерд стал вторым на этапе Кубка мира

Казахстанец уступил первому месту всего 0,01 балла.
Сегодня 20:40
Ссылки по теме:
- Фристайлист Дмитрий Рейхерд принес Казахстану восьмое "золото" Универсиады-2017
- Фристайлист Дмитрий Рейхерд принес Казахстану пятое "золото" Универсиады-2017
Дмитрий Рейхерд. Фото с сайта almaty2017.com
Обладатель двух золотых медалей на зимней Универсиаде-2017 казахстанский фристайлист Дмитрий Рейхерд стал вторым на этапе Кубка мира, проходящем в корейском Пхенчхане, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Рейхерд занял второе место с результатом 86,70 балла, уступив 0,01 очка канадцу Майклу Кингсбери. Тройку призеров замкнул еще один представитель Канады Филипп Марки (85,94).
Напомним, на Универсиаде-2017, прошедшей в Алматы, выиграл "золото" в могуле и параллельном могуле.
Рейхерд занял второе место с результатом 86,70 балла, уступив 0,01 очка канадцу Майклу Кингсбери. Тройку призеров замкнул еще один представитель Канады Филипп Марки (85,94).
Напомним, на Универсиаде-2017, прошедшей в Алматы, выиграл "золото" в могуле и параллельном могуле.